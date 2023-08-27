Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) için 30.000 dolar seviyesi kesinlikle şu an için uzak 17 hatıra olarak gözüküyor. BTC, 32.000 dolar direncini zorladığı günlerden, 26.000 dolar direncini zorladığı günlere geçiş yaptı. Buna rağmen BTC fiyatı için düzeltme ihtimali tamamen bitmedi ve fiyatın hem aşağı hem de yukarı yönlü potansiyeli dikkat çekiyor.

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BTC Fiyat Analizi

BTC grafiğine günlük pencereden bakıldığında aslında son birkaç gündür devam eden konsolidasyon gözden kaçmıyor. 30.000 dolardaki kritik direnç noktasından düşüş yaşayan BTC, şu an 200 günlük hareketli ortalamanın da altında kaldı ve kötü indikatörler bir bir devam ediyor. Bu durum aslında net bit trend değişim ve düşüş sinyali olarak biliniyor.

Bununla beraber RSI de benzer bir sinyal veriyor ve aslında kısa vadede düşüşün süreceğine işaret eiyor. 200 günlük hareketli ortalama noktasının yeniden test edilmesi olası gözükse de hacim olmadan bu testin bir anlamı kalmayabilir.

BTC fiyat grafiğine bakıldığında önümüzdeki haftalarda 20.000 dolara sert bir düşüş ihtimali ön plana çıkıyor. 4 saatlik dilime bakıldığında ise fiyatın 27.500 dolar ila 25.000 seviyeleri arasında gidip geleceği ve 27.500 doların üzerine çıkılmadığı müddetçe 20.000 doların yeni destek olabileceği görülüyor. Eğer tam tersi bir durum söz konusu olur 27.500 dolar seviyesinin üzerine çıkılırsa tahmin edilebileceği gibi 30.000 dolar test edilecektir.

Ancak piyasa yapısına ve şartlara bakıldığında 27.500 dolara ulaşılması çok zor gözüküyor ve 25.000 dolar desteği şu an hiç olmadığı kadar kritik.

BTC fiyatı 30.000 dolara şu an oldukça uzak ve SOPR, RSI ve genel piyasa durumu da bunun en büyük kanıtı. BTC için 25.000 dolar seviyesi çok dikkateli takip edilmeli ve konsolidasyon biter bitmez çizilecek yöne göre adım atılmalı. Kripto para piyasasının ticari hacminde de son haftalarda %20’den fazla düşüş gözlemlendi ve bütün bunlar aslında konsolidasyon sonrası düşüş emareleri olarak biliniyor.