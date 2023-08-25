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  •   Altcoin Kralı İçin Çarpıcı Veri Akışı! Binance’teki Açık Faizi Düşerken, Yatırım Sözleşmesinde Rekor Kırıldı!

Altcoin Kralı İçin Çarpıcı Veri Akışı! Binance’teki Açık Faizi Düşerken, Yatırım Sözleşmesinde Rekor Kırıldı!

Özet

  • Glassnode'un raporuna göre, ETH 2.0 Yatırma Sözleşmesi'nde kilitli toplam ETH miktarı 28 milyon 19 ETH ile rekor kırdı.
  • Bu, Ethereum'un Proof of Stake'e (PoS) geçişe olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
  • Öte yandan, Binance'te Ethereum'un sürekli vadeli işlem piyasasında açık faiz, son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.28 milyar dolara düştü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:33
25 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Zincir üzeri veri platformu Glassnode, yakın zaman önce ETH 2.0 Yatırma Sözleşmesi‘nde kilitli Ethereum‘ların (ETH) 28 milyon 19 ETH ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi. Böylece Ethereum önemli bir kilometre taşına ulaşmış oldu. Ethereum’un ulaştığı bu dönüm noktası, bir Proof of Stake (PoS) mutabakat mekanizmasına geçişine yönelik artan güvene işaret ediyor olsa da sürekli vadeli işlem piyasası altcoin kralı için alarm veriyor. Veriler, Ethereum’un Binance‘te açık faizinin son 13 ayın en düşük seviyesi olan 1.28 milyar dolara düşerek ETH 2.0 Yatırma Sözleşmesi karşısında zıt bir eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ethereum Sürekli Vadeli İşlem Piyasasında Kan Kaybediyor

Bir vade tarihi olmaması gibi ayırt edici bir özelliğe sahip olan sürekli vadeli işlem sözleşmeleri, uzun zamandır finans dünyasının temel taşlarından biri olmuştur. Bu sözleşmeler, alıcılar ve satıcılar arasında bağlayıcı bir anlaşma yaratarak, bir varlığın gelecekteki sabit bir tarihte, o tarihteki piyasa değerinden bağımsız olarak, önceden belirlenmiş bir fiyattan satılmasını zorunlu kılar.

Ethereum topluluğu, sadece birkaç gün önce, 23 Ağustos 2023 tarihinde 1.28 milyar dolar ile sürekli vadeli işlem piyasasında açık faiz son 13 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu tekrarlayan model, piyasa duyarlılığı ve ticaret stratejilerinde potansiyel değişimlere işaret ediyor.

ETH’nin Aktif Arz Ölçümleri ve Piyasa Performansı

Ethereum ekosisteminden gelen bir diğer kayda değer gelişme ise en son aktif olan 1 milyon ile 3 milyon aktif arz miktarının bir günlük hareketli ortalaması 9.66 milyon ETH ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu veriler, Ethereum yatırımcıları arasında piyasa likiditesini ve fiyat dinamiklerini etkileyebilecek kısa ve orta vadeli elde tutma modellerine ilişkin bilgi sağlıyor.

Bu veri odaklı bilgiler ışığında Ethereum’un fiyatı, CoinMarketCap’te son 24 saatte 5.30 milyar dolarlık işlem hacmi eşliğinde yüzde 2,26 düşüşle bin 650 dolardan dolardan işlem görüyor.

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