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Vahşi Batının Kovboyundan Yeni Kripto Para Açıklamaları! SEC Başkanı Konuştu!

Kovboyumuz yerlilere seslendi. Gensler ne yapmaya çalışıyor? Son açıklamalarının detayları neler?
18:48
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İnovasyon ABD için son derece önemli bir şey ancak Coinbase CEO’su dahil birçok önde gelen isim ABD konusunda endişeli. Coinbase CEO’su mevcut süreci 1980’lerin sonundaki yapılan hatalarla bugünlerde yaşanan çip krizine benzetiyor. Eğer ABD hata yapmaya devam ederse çip krizinden daha büyük kayıpları kriptonun ABD’ye yaşatabileceğini iddia ediyor.

SEC Başkanı Kripto Açıklaması

Yatırımcı Danışma Komitesi toplantısında konuşan Gensler, yatırım danışmanlarını kripto para birimleri de dahil olmak üzere varlıkların depolanması için nitelikli emanetçilere bakmaya yönlendiren yakın zamanda önerilen bir kuralın mevcut koruma kurallarına “önemli iyileştirmeler” yaptığını söyledi. Ayrıca, kripto borsalarının bu yönergeler kapsamında güvenli kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Kripto alım satım ve borç verme platformlarının genel olarak nasıl çalıştığına bağlı olarak, yatırım danışmanları bugün nitelikli emanetçi olarak onlara güvenemezler. Açık olmak gerekirse: bir kripto trade platformunun nitelikli bir emanetçi olduğunu iddia etmesi, öyle olduğu anlamına gelmez.”

SEC başkanı, kripto sektöründeki son iflaslara işaret ederek, müşterilerin bu platformlarda tutulan mülklerinin artık doğrudan müşterilere iade edilmek yerine iflas masasının bir parçası olduğunu belirtti.

“Teklif, Kongre’nin 2010’da saklama kuralını sadece fonları veya menkul kıymetleri değil, bir yatırımcının tüm varlıklarını kapsayacak şekilde genişletmemizi öngören hükmünü ele alıyor. Kongre, finansal kriz ve Bernie Madoff’un dolandırıcılıklarına yanıt olarak saklama kuralını genişletmemiz için bize yeni yetkiler verdi. Genişletilmiş saklama kuralı, danışmanların yatırımcıların varlıklarını uygunsuz bir şekilde kullanmamalarını, kötüye kullanmamalarını veya kaybetmemelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.”

Kripto Vahşi Batı

Gensler ve birçok ABD’li üst düzey isim uzun süredir kripto paraları vahşi batıya benzetiyor. Bu konuda haklılık payları var ancak Gensler de bu vahşi batının kovboyluğuna soyunuyor. Birileri gri alanlarda yanlış işler yapıyor ve müşterilerini mağdur ediyor. Ancak Gensler burnunun ucundaki FTX çöküşünü göremediği için suçlanırken yeni bir suçlu buluyor. Bu suçlu tüm kripto para şirketleridir. Gensler herhangi bir hukuki rehberlik sunmadan onların regüle olmaması nedeniyle dava ve para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını sağlıyor.

Peki kripto şirketleri bu vahşi batının kızılderilileri mi? 70 milyon kripto şirketi ortadan kaldırıldığında bundan yıllar öncesindeki gibi tüm sorun çözülecek mi? Kovboy Gensler yazılı olmayan kuralları nedeniyle yağmacılık yapmayan kızılderilileri de cezalandırmaya devam edecek mi? Gensler “vahşi batı” benzetmesini kullanırken bu pencereden baktı mı? Bunu bilemeyiz ancak SEC Başkanı adeta dedelerinden miras gen kodlarının kendisine emrettiği şeyi yapıyor. Kendi vahşi batıda hissediyor ve tüm kızılderilileri yağmacılıkla suçluyor.

Tüm kripto şirketlerinin yatırımcılarını dolandırmaya hazır yapılar olduğunu düşünüyor. Bitcoin’e inanıyor ancak onun çok daha ilerisindeki teknoloji inşa eden devasa altcoin girişimlerini potansiyel dolandırıcılar veya kayıtsız menkul kıymetler olarak görüyor. Nakamoto alfabeyi buldu ve arkasından gelenler ciltler dolusu kitap yazdı. Gensler bunun farkında mı?

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