Dev Altcoin’de Balina Alarmı! Milyonlarca Coin Borsaya Taşındı!

Ripple Labs destekli altcoin XRP, bugün önemli bir balina aktivitesi gördü. Son piyasa verilerine göre bir balina devasa miktardaki XRP’yi merkezi bir kripto para borsasına taşıdı. Balinanan transferi sonrası XRP‘nin fiyatında düşüş olması dikkat çekerken, veriler aynı balinanın son birkaç gün içinde bir dizi işlemde milyonlarca adet XRP’yi merkezi kripto para borsalarına aktardığını ortaya koyuyor.

XRP Balinasının Gerçekleştirdiği İşlem

Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri takip ederek halka açık şekilde paylaşan bir platform olan Whale Alert tarafından sağlanan veriler, 4wf7e… ile başlayan bir cüzdan adresinden Lüksemburg merkezli kripto para borsası Bitstamp’a 15.72 milyon dolar değerinde 25.5 milyon adet XRP aktardı. Aynı kripto para balinası son birkaç gün içinde milyonlarca adet XRP’yi kripto para borsalarına aktarmasından dolayı bu son işlemiyle kripto para dünyasının ilgisini çekti.

Yüksek miktarlardaki XRP’nin Bitstamp‘a aktarılıyor olması altcoin’deki son fiyat düşüşüyle aynı dönemde gerçekleşti. Altcoin‘lerin kripto para borsalarına aktarılması genellikle dolaşımdaki arzın artması ve talebin azalması olarak bir tehlike olarak yorumlanmaktadır.

XRP’nin Fiyatındaki Son Durum

XRP’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,59 düşüşle 0,6093 dolardan işlem görüyor. Son veriler altcoin’in son yedi günde yüzde 2,34 düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, XRP’nin son 24 saatteki işlem hacmi yüzde 128,08 oranında kayda değer bir artışla 1.30 milyar dolara çıkmış durumda.

Altcoin’in son fiyat düşüşü, kripto para balinalarının yüksek miktarda XRP’yi kripto para borsalarına taşımasıyla balina aktivitesinde kayda değer artış olmasıyla aynı zamana denk gelmesiyle yakından takip ediliyor.

Dahası Ripple Labs tarafından desteklenen altcoin’i çevreleyen önemli gelişmeler söz konusu. Bu gelişmelerden öne çıkanı Ripple CEO’su Brad Garlinghouse‘ın eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton‘ın kripto para düzenlemesi hakkında yaptığı yorumlara olumlu yanıt vermesi oldu. Garlinghouse, Clayton’ın bir Dış İlişkiler Konseyi etkinliği sırasında kripto para girişimcilerine yönelik son destekleyici açıklamaları için kendisine teşekkür etti.