Yeni Eski Fark Etmiyor SEC Bu İşten Kurtulamıyor! Ripple CEO’su Garlinghouse’tan Hedef Göstererek Açıklama Geldi!

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada, eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jay Clayton’ın yaptığı açıklamalara karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Ripple CEO’su Garlinghouse İşte Bu Yüzden İnançsızlık İçinde

Gerçekleşen röportaj sırasında Clayton, özellikle kripto paralara yatırım yapan girişimcilerin ve yatırımcıların karşısına çıkan zorluklara dikkat çekerken, geçmişte sahip olduğu düzenleyici duruşuyla çelişkili görünen açıklamada bulundu. Clayton şu sözleri söyledi:

Girişimcilere, sermaye toplamak için halka ulaşanlara çok sempati duyuyorum, çok sempati duyuyorum. Ve bu fırsatları isteyen perakende yatırımcılara da çok sempati duyuyorum.

Aralık 2020’de Ripple’a karşı açtığı dava göz önünde bulundurulduğunda, SEC Başkanı olduğu dönemde sahip gerçekleştirdiği eylemlerinden önemli bir değişime işaret ediyor.

ICO çılgınlığında gördüğünüz, kripto insanlarından gördüğünüz şeylerin çoğu, bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığıdır. Düzenleyicilerin küçük ve orta ölçekli şirketler için sermaye artırımını kolaylaştırması ve akredite olmayan yatırımcıların ve hatta kredilendirilmiş yatırımcıların bu fırsatlara katılmasını kolaylaştırması.

Clayton’ın kripto para birimlerinin düzenleyici ortamına ilişkin görüşü şaşkınlığı daha da arttırdı. Kripto para birimlerinin arkasındaki teknolojinin düzenleyici muamelelerine rehberlik etmesi gerektiğini öne sürerek,

Bence kriptoyu düzenlemenin uygun yolu, bunun bir ürün değil teknoloji olduğunu kabul etmektir. Neredeyse tüm durumlar için farklı bir teknolojidir ve zaten bildiğimiz bir ürünü bazen daha verimli bir şekilde sunar.

Kripto paraların sınıflandırması konusunda görüş belirten Clayton, menkul kıymet ya da emtia olarak sınıflandırılmasına ilişkin sürekli gerçekleşen tartışmaya şu şekilde dikkat çekti:

Bence buna piyasa karar verebilir. Ticarette yeterince etik olduğunu düşünüyorum, ancak kriptoyu düzenleme açısından, bu bir teknoloji, bir ürünün bir menkul kıymet mi yoksa bir emtia mı olduğu konusunda bir sınıflandırma sorunu olduğunu düşünüyorum.

Kripto Sınıflandırması “Oldukça Kolay”

Clayton’un sahip olduğu bu bakış açısı, SEC’in başında bulunduğu süreçte sahip olduğu agresif duruşuyla, özellikle de Ripple şirketini XRP satarak kayıtsız işlem yapmakla suçladığı dönemle tezatlık gösteriyor.

Ayrıca Clayton şunları ekledi:

Bence bu kararların çoğu, bu sınıflandırma sorunlarıyla boğuşacağımız ölçüde oldukça kolay. Ben diyorum ki, devam edin, bu sınıflandırma sorunları karara bağlanana kadar bekleyerek, her ikisini de koyabileceğiniz düzenlenmiş platformlara sahip olalım.

Ripple CEO’su Garlinghouse, Clayton’ın yorumlarına yanıt verdi. XRP topluluğunda oluşan genel güvensizlik ortamını yineledi. Buna “İnanamıyorum” şeklinde ifade ederek tepkisini gösterdi.

Clayton’ın görevden ayrılmasına kısa bir süre önce Ripple’a karşı başlattığı dava, XRP üzerinde negatif yönlü bir etki yaratarak büyük bir satışın tetiklenmesine sebep oldu. Özellikle XRP topluluğu, Clayton’ı ikiyüzlülük yapmakla suçladı.