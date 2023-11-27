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Dikkat! Binance Şimdi Duyurdu! Bu 4 Altcoin Delist Edilecek!

Özet

  • Binance, BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain'in (WTC) delist edileceğini duyurdu.
  • Delist 7 Aralık'ta gerçekleşecek ve kullanıcılar söz konusu altcoin'ler için para yatırma işlemlerini 8 Aralık'tan itibaren gerçekleştiremeyecekler.
  • Binance, altcoin'leri düzenli olarak değerlendirerek projelerin standartlarını karşılayıp karşılamadığına göre delist kararı alabilmektedir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance‘den uzun zamandır görülmeyen delist duyurusu geldi. Kripto para borsasından yapılan duyuruda BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain’in (WTC) delist edilerek listelenen altcoin’ler listesinden çıkarılacağı açıklandı.

İçerikler
Binance BTS, PERL, TORN ve WTC’yi Delist EdecekAltcoin’ler İçin Delist Kararı Alınmasının Ardındaki Nedenler

Binance BTS, PERL, TORN ve WTC’yi Delist Edecek

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda BTS, PERL, TORN ve WTC‘yi delist edeceğini açıkladı. 7 Aralık’ta TSİ 06.00’da BTS/USDT, PERL/USDT, TORN/BUSD, WTC/BTC ve WTC/USDT işlem pariteleri kaldırılarak BTS, PERL, TORN ve WTC listelenen altcoin’ler listesinden çıkarılacak.

Dahası söz konusu altcoin‘ler için 8 Aralık’ta TSİ 06.00’dan itibaren para yatırma işlemleri kabul edilmeyecek. Para çekme işlemleri ise 7 Mart 2024 tarihinde TSİ 06.00’dan itibaren durdurulacak.

Altcoin’ler İçin Delist Kararı Alınmasının Ardındaki Nedenler

Binance, listelediği her altcoin’in beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak incelemeler yapmaktadır. Kripto para borsası bir coin ya da token’in bu standardı karşılamadığında ya da sektörde birtakım değişiklikler olduğunda  o altcoin için delist kararı almaktadır.

Binance’den yapılan delist duyurusunda bu incelemeleri yaparken birçok faktörün göz önünde bulundurulduğu, bu faktörlerden ilkinin ekibin projeye bağlılığı olduğu belirtilirken diğer faktörler olarak şunlar gösterildi:

  • Geliştirme aktivitesinin düzeyi ve kalitesi
  • İşlem hacmi ve likidite
  • Ağın saldırılara karşı kararlılığı ve güvenliği
  • Ağ/akıllı sözleşme istikrarı
  • Kamu iletişiminin düzeyi
  • Periyodik durum tespiti taleplerimize yanıt verme
  • Etik dışı/dolandırıcı davranış veya ihmal kanıtı
  • Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkı

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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