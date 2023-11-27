Dikkat! Binance Şimdi Duyurdu! Bu 4 Altcoin Delist Edilecek!

Dev kripto para borsası Binance‘den uzun zamandır görülmeyen delist duyurusu geldi. Kripto para borsasından yapılan duyuruda BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain’in (WTC) delist edilerek listelenen altcoin’ler listesinden çıkarılacağı açıklandı.

Binance BTS, PERL, TORN ve WTC’yi Delist Edecek

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda BTS, PERL, TORN ve WTC‘yi delist edeceğini açıkladı. 7 Aralık’ta TSİ 06.00’da BTS/USDT, PERL/USDT, TORN/BUSD, WTC/BTC ve WTC/USDT işlem pariteleri kaldırılarak BTS, PERL, TORN ve WTC listelenen altcoin’ler listesinden çıkarılacak.

Dahası söz konusu altcoin‘ler için 8 Aralık’ta TSİ 06.00’dan itibaren para yatırma işlemleri kabul edilmeyecek. Para çekme işlemleri ise 7 Mart 2024 tarihinde TSİ 06.00’dan itibaren durdurulacak.

Altcoin’ler İçin Delist Kararı Alınmasının Ardındaki Nedenler

Binance, listelediği her altcoin’in beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak incelemeler yapmaktadır. Kripto para borsası bir coin ya da token’in bu standardı karşılamadığında ya da sektörde birtakım değişiklikler olduğunda o altcoin için delist kararı almaktadır.

Binance’den yapılan delist duyurusunda bu incelemeleri yaparken birçok faktörün göz önünde bulundurulduğu, bu faktörlerden ilkinin ekibin projeye bağlılığı olduğu belirtilirken diğer faktörler olarak şunlar gösterildi: