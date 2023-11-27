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Japonya’da Bu Altcoin İçin Dev İşbirliği! Anlaşma İmzalandı

Özet

  • SBI Holdings ve Circle önemli bir adım attı.
  • Japonya'da USDC stablecoin'lerin dolaşımını ilerletmek için bir Mutabakat Anlaşması imzaladı.
  • Ortaklık sağlam bir bankacılık ilişkisi kurmayı ve Circle'ın Web3 Hizmetlerinin ülkede kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

SBI Holdings ve Circle önemli bir adım atarak, Japonya’da stablecoin USDC‘nin dolaşımını ilerletmek için bir Mutabakat Anlaşması imzalayarak işbirliklerini resmileştirdi. Ortaklık aynı zamanda sağlam bir bankacılık ilişkisi kurmayı ve Circle’ın Web3 Hizmetlerinin ülkede kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu stratejik ittifak, Japonya’nın Haziran 2023’te stabilcoin’ler için yaptığı düzenleyici revizyonları takip ederek, SBI’nin gelişen kripto para birimi ortamında gezinme konusundaki proaktif yaklaşımına işaret etti.

İçerikler
Yasal Ortama Uyum SağlamaSBI’nin Kripto Alanındaki Stratejik Hamleleri

Yasal Ortama Uyum Sağlama

Circle ve SBI’nin ortak açıklaması, küresel olarak stabilcoin’ler için yasal ortamda gezinme konusunda her iki şirketin kararlılıklarını vurguladı. Şirketler, stablecoin ile ilgili düzenlemelere uyumu vurgulayarak ilgili makamlarla şeffaf iletişimin öneminin altını çizdi. SBI şu anda bir elektronik ödeme araçları hizmeti olarak kayıt için onay bekliyor. Bu durum USDC’nin  Japonya’da dolaşımını sağlamak için çok önemli bir adım.

Japonya’nın 3 Haziran 2023’te yürürlüğe giren Revize Edilen Ödeme Hizmetleri Yasası, ülkede stablecoin’lerin çıkarılması ve dolaşımı için yönergeler belirledi. Yasal çerçeve, Web 3.0 ekonomisine doğru küresel değişimle uyumlu bir adım.

Özellikle, revize edilen Kanun, teminatlandırılmış stablecoin’leri resmi olarak tanıdı. Bu gelişme Circle’ın USDC’si yüksek likiditeye sahip nakit ve nakde eşdeğer varlıklarla %100 desteklendiği için stablecoin’i güçlendirdi. Bu kabul, Japonya’da stablecoin’in benimsenmesini teşvik etmeye yönelik işbirliğine dayalı çabalar için sağlam bir temel oluşturdu.

SBI’nin Kripto Alanındaki Stratejik Hamleleri

SBI Holdings’in BAE’de 100 milyon dolarlık bir dijital varlık ortak girişim yatırım şirketine katılımı, küresel kripto ortamındaki stratejik konumuna vurgu yaptı. Bu girişim, kripto para piyasasına yönelik daha geniş kurumsal ilgi eğilimiyle uyumlu olarak kripto şirketlerine yatırım yapmaya odaklanıyor.

SBI Holdings’in 2017’den bu yana Ripple ile uzun süredir devam eden işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı ortaklıkları, fintech ve Blockchain sektörlerinde yeniliği teşvik etme konusundaki kararlılığını gösterdi.

Duyuru, Binance Japonya’nın Ağustos 2023’te bir kripto varlık borsa hizmeti sunmaya başlamasıyla aynı zamana denk geliyor. Bu genişleme, şu anda 47 token’ın alım satımını kolaylaştıran bir platform sunarak Japonya’nın kripto piyasasının dinamik büyümesine katkıda bulunuyor. Near Protocol (NEAR) ve Optimism‘in (OP) eklenmesi, platformun piyasa taleplerine yanıt olarak tekliflerini çeşitlendirme taahhüdünü yansıtıyor.

SBI Holdings ve Circle bu stratejik ortaklığa başlarken, ortak çabaları Japonya’daki kripto ekosisteminin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Bu işbirliği, hızla gelişen Web3 ortamında mevzuata uygunluğu vurgulayan ve yeniliği teşvik eden daha geniş endüstri eğilimleriyle uyumlu bir adım.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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