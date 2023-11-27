Ethereum (ETH)

Ethereum Kurucusu Vitalik Buterin Konuştu! ETH’yi Neler Bekliyor?

Özet

  • Vitalik Buterin Ethereum staking'ini yenilemek için iddialı planlarını açıkladı.
  • Ethereum için en iyi performans ve ölçeklenebilirlik ana hedef.
  • Ethereum staking’de karşılaşılan zorlukları gidermek de amaçlanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin kripto para dünyasında önemli bir figür. Yaptığı her açıklamanın ayrı bir önemi var. Ethereum’un ilerleyişinde son derece önemli bir yer sahip. Ayrıca projenin bugünlere gelmesinde ve Ethereum’u dünyanın iki numaralı kripto para birimi yapmasında onun emeklerinin son derece fazla olduğunu ifade edebiliriz. Bir açıklamasıyla gündemde. Detaylara bakalım.

İçerikler
Gelişmiş Performans için Yeniden TasarımLikit Staking Konsantrasyonuna İlişkin Endişelerin Ele Alınması

Gelişmiş Performans için Yeniden Tasarım

Ethereum‘un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Türkiye’de kısa süre önce düzenlenen Devconnect etkinliğinde, Ethereum staking’ini elden geçirmeye ve temel performans sorunlarını ele almaya yönelik stratejik vizyonunu açıkladı. Ünlü Blockchain vizyoneri, UTXO ödeme modeli, özel mempool’ların entegrasyonu, ERC-4337, kod ön derlemesi, ZK-EVM’ler ve Ethereum ekosisteminde likit staking’in uygulanması gibi unsurları içeren kapsamlı bir planın ana hatlarını çizdi.

Vitalik Buterin’in Ethereum için hazırladığı iddialı plan, en iyi performansı ve ölçeklenebilirliği sağlayarak staking ortamında devrim yaratmayı amaçlıyor. Mevcut Ethereum staking mekanizmasının karşılaştığı zorlukların farkında olan Buterin’in önerdiği yeniden tasarım, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak ve platformun genel verimliliğini artırmak için yenilikçi özellikler içeriyor.

Likit Staking Konsantrasyonuna İlişkin Endişelerin Ele Alınması

Buterin konuşması sırasında, Ethereum likit staking’inin proof-of-stake modeli içinde giderek yoğunlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bu yoğunlaşma merkezileşme konusunda endişelere yol açmakta ve Buterin’in merkezi olmayan ve esnek bir ağın sürdürülmesi için stratejik müdahalelere duyulan ihtiyacı vurgulamasına neden olmakta.

Gelişen Blockchain teknolojisi ortamında, Vitalik Buterin’in ileri görüşlü yaklaşımı Ethereum’un sürekli iyileştirme taahhüdünün altını çiziyor. Önerilen yeniden tasarım yalnızca mevcut zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda Ethereum’u merkezi olmayan finansın geleceğini kucaklamaya hazır, dinamik ve uyarlanabilir bir platform olarak konumlandırıyor.

Kripto para birimi Ethereum meraklıları bu dönüştürücü değişiklikleri heyecanla beklerken, Vitalik Buterin’in vizyonu Ethereum staking’inde yeni bir döneme zemin hazırlıyor. Yazıyı yazarken Ethereum fiyatına baktığımızda ETH 2 bin 52 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yaklaşık olarak 247 milyar dolarlık bir piyasa değerine de sahip. Son 24 saatlik zaman diliminde ETH’de 8,7 milyar dolarlık hacim oluşmuş durumda.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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