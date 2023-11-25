Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin

Kripto para yatırımcıları yeni bir boğa sezonuna hazırlık yaparken altcoin sepeti oluşturarak yollarına devam ediyorlar. Kripto para dünyasının hareketli bir alan olduğu kabulünden hareket edersek hızlı akan bir dünyada hangi kripto para birimlerine yönelmek gerektiği zorlaşıyor. Üç altcoin potansiyel trendler ve piyasa dinamikleri açısından mercek altında. Yatırımcılarına önemli kazançlar getirme potansiyeline sahip.

Near Protocol (NEAR): Kırılan Direnç ve Kısa Vadeli Trendler

Halka açık bir Proof-of-Stake (PoS) Blockchain olan NEAR, merkezi olmayan finansı (DeFi) daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefiyle ses getirdi. Son veriler, NEAR’ın piyasa aktivitesinde bir artış olduğunu ve 24 Kasım’da 1,70 dolar direncinin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu atılım, potansiyel bir kısa vadeli trend değişikliğine işaret ediyor. Fiyat yazıyı yazarken 1,84 dolar seviyesinde.

1,58 dolar seviyesindeki yükselen 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) ve pozitif Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliş hakimiyetine işaret ediyor. Küçük bir direnç 2 dolar seviyesinde yer alıyor. Buna göre başarılı bir atılım NEAR‘ı potansiyel olarak 2,40 dolara yükseltebilir.

Ayılar, fiyatı 1,72 dolardaki kırılma noktasının altına çekerek momentumu tersine çevirmeye çalışabilir. Fiyatın bu kritik seviyenin altına düşmesi halinde 1,58 dolardaki önemli 20 günlük EMA’ya doğru bir düşüş yaşanabilir.

Theta Network (THETA): Piyasa Düzeltmelerinin Ortasında Destek Oluşturma

Theta Network (THETA) son piyasa düzeltmeleri karşısında dayanıklılık sergiliyor. Şu anda 20 günlük EMA’da 0,88 dolardan destek bulan THETA’nın genel hissiyatı olumlu seyrediyor ve yatırımcılar düşüşleri uygun alım fırsatları olarak görüyor.

20 günlük EMA’dan bir sıçrama, 1,05 dolar ve 1,20 dolara doğru potansiyel kazançlarla birlikte 1 dolarda dirençle karşılaşabilir. Bu seviyelerin aşılması 1,33 dolara kadar ilerlemenin önünü açabilir.

Arbitrum (ARB): Airdrop Coşkusundan Tartışmalara

Arbitrum (ARB), 2023 lansmanı sırasında büyük bir airdrop ve ilk 100 kripto projesine hızlı bir yükselişle tamamlanan önemli bir heyecan yarattı. Ancak bu yolculukta tartışmalar da eksik olmadı.

ARB, Mart 2023’te 11,80 dolarlık bir ATH’ye ulaştı. Ancak şu anda 1,06 dolardan işlem görüyor. Arbitrum’un cazibesi, Ethereum‘un hızını, ölçeklenebilirliğini ve maliyet verimliliğini artıran lider bir Layer-2 (L2) olmasında yatmakta.

Geliştiricilerin topluluk muhalefetine karşı planlarla ilerlemesiyle ortaya çıkan tartışmalar ARB’nin konumunu etkiledi. Ancak token fiyatında bu seviyelerin bir dip seviye olabileceği vurguları token’ı boğa sezonu için tercih edilir kılıyor.