Kripto Para

Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin

Özet

  • Kripto para dünyasında hareketli günler devam ediyor.
  • 3 altcoin için boğa döneminde beklentiler artmış durumda.
  • Bu kripto paralar halen daha beş doların altındalar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para yatırımcıları yeni bir boğa sezonuna hazırlık yaparken altcoin sepeti oluşturarak yollarına devam ediyorlar. Kripto para dünyasının hareketli bir alan olduğu kabulünden hareket edersek hızlı akan bir dünyada hangi kripto para birimlerine yönelmek gerektiği zorlaşıyor. Üç altcoin potansiyel trendler ve piyasa dinamikleri açısından mercek altında. Yatırımcılarına önemli kazançlar getirme potansiyeline sahip.

İçerikler
Near Protocol (NEAR): Kırılan Direnç ve Kısa Vadeli TrendlerTheta Network (THETA): Piyasa Düzeltmelerinin Ortasında Destek OluşturmaArbitrum (ARB): Airdrop Coşkusundan Tartışmalara

Near Protocol (NEAR): Kırılan Direnç ve Kısa Vadeli Trendler

Halka açık bir Proof-of-Stake (PoS) Blockchain olan NEAR, merkezi olmayan finansı (DeFi) daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefiyle ses getirdi. Son veriler, NEAR’ın piyasa aktivitesinde bir artış olduğunu ve 24 Kasım’da 1,70 dolar direncinin üzerine çıktığını gösteriyor. Bu atılım, potansiyel bir kısa vadeli trend değişikliğine işaret ediyor. Fiyat yazıyı yazarken 1,84 dolar seviyesinde.

near coin cointurk

1,58 dolar seviyesindeki yükselen 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) ve pozitif Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliş hakimiyetine işaret ediyor. Küçük bir direnç 2 dolar seviyesinde yer alıyor. Buna göre başarılı bir atılım NEAR‘ı potansiyel olarak 2,40 dolara yükseltebilir.

Ayılar, fiyatı 1,72 dolardaki kırılma noktasının altına çekerek momentumu tersine çevirmeye çalışabilir. Fiyatın bu kritik seviyenin altına düşmesi halinde 1,58 dolardaki önemli 20 günlük EMA’ya doğru bir düşüş yaşanabilir.

Theta Network (THETA): Piyasa Düzeltmelerinin Ortasında Destek Oluşturma

Theta Network (THETA) son piyasa düzeltmeleri karşısında dayanıklılık sergiliyor. Şu anda 20 günlük EMA’da 0,88 dolardan destek bulan THETA’nın genel hissiyatı olumlu seyrediyor ve yatırımcılar düşüşleri uygun alım fırsatları olarak görüyor.

20 günlük EMA’dan bir sıçrama, 1,05 dolar ve 1,20 dolara doğru potansiyel kazançlarla birlikte 1 dolarda dirençle karşılaşabilir. Bu seviyelerin aşılması 1,33 dolara kadar ilerlemenin önünü açabilir.

Arbitrum (ARB): Airdrop Coşkusundan Tartışmalara

Arbitrum (ARB), 2023 lansmanı sırasında büyük bir airdrop ve ilk 100 kripto projesine hızlı bir yükselişle tamamlanan önemli bir heyecan yarattı. Ancak bu yolculukta tartışmalar da eksik olmadı.

ARB, Mart 2023’te 11,80 dolarlık bir ATH’ye ulaştı. Ancak şu anda 1,06 dolardan işlem görüyor. Arbitrum’un cazibesi, Ethereum‘un hızını, ölçeklenebilirliğini ve maliyet verimliliğini artıran lider bir Layer-2 (L2) olmasında yatmakta.

Geliştiricilerin topluluk muhalefetine karşı planlarla ilerlemesiyle ortaya çıkan tartışmalar ARB’nin konumunu etkiledi. Ancak token fiyatında bu seviyelerin bir dip seviye olabileceği vurguları token’ı boğa sezonu için tercih edilir kılıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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