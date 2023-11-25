En Az 8x Yapacak, Rekorlara Doymayacak! Uzmana Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Büyük Patlayacak!

Tecrübeli kripto para analisti James, bu haftanın başında gözetimsiz ana ağını başarılı bir şekilde başlatan Blockchain oracle ağı Pyth Network’ün yerel token’i PYTH’de ciddi bir yükseliş olmasını beklediğini açıkladı. Analistin öngörüsü altcoin’in fiyatının yüzde 800’ün üzerinde artmasını bekliyor.

Chainlink (LINK) vs Pyth Network (PYTH)

James adını kullanan YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu son analiz videosunda Pyth Network‘ün rakibi Chainlink (LINK) karşısında elde edeceği piyasa değeri payına dayalı olarak PYTH’nin gelecekteki fiyatını modellemesinin ardından altcoin’de yükseliş bekleyen tarafa geçtiğini söyledi. Analiste göre, Chainlink’e kıyasla piyasa değeri payı yüzde 20’nin üzerine çıktıkça PYTH’nin fiyatı mevcut seviyelerden yüzde 188 oranında artabilir:

Muhtemel bir ayı senaryosu 2025’e kadar PYTH’nin Chainlink’e göre piyasa değeri payı yüzde 20 olduğunda 1,48 dolara işaret ediyor. Chainlink’in piyasa değerinin yüzde 30’una ulaşırsa 2,78 dolara çıkabilir. Eğer piyasa değeri Chainlink‘in piyasa değerinin yarısına ulaşacak olursa fiyat 5,16 dolara çıkabilir. Dahası PYTH, LINK’in piyasa değerini yakalayacak olursa ki bu teknik olarak mümkün. Üstelik Chainlink’in piyasa değeri Super Bowl hedefi olan 27-28 milyar dolara ulaşacak olursa PYTH’nin fiyatı 10,74 dolar olabilir. Ya da tüm bunların ortalamasını alacak olursak 2026 yılına kadar PYTH 5,04 dolara ulaşabilir. İşte bu yüzden bu altcoin‘de ciddi yükseliş bekleyen tarafa geçtim.

Analistin Beklentisi PYTH’de Yüzde 880’lik Artışa Karşılık Geliyor

PYTH bu yazının yazıldığı sırada 0,514 dolardan işlem görüyor ve InvestAnswers’ın sunucusunun fiyat hedefine ulaşması için yaklaşık yüzde 880 oranında artması gerekiyor. Chainlink’in piyasa değeri şu anda 8 milyar doların biraz altında iken Pyth Network’ün piyasa değeri yaklaşık 813 milyon dolarda.

InvestAnswers sunucusu ayrıca PYTH‘nin fiyat hedeflerine ulaşılıp ulaşılmayacağı tümüyle Chainlink’in göstereceği performansa ve Pyth Network’ün onunla nasıl rekabet edeceğine bağlı olacağını da ekledi.