Altcoin

En Az 8x Yapacak, Rekorlara Doymayacak! Uzmana Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Büyük Patlayacak!

Özet

  • Kripto para analisti James, Blockchain oracle ağı Pyth Network'ün yerel token'i PYTH için ciddi bir yükseliş öngörüsünde bulundu.
  • Analist Chainlink (LINK) ile yaptığı karşılaştırmaya dayanarak, PYTH'nin fiyatının en az yüzde 800 oranında patlamasını bekliyor.
  • James, en normal senaryoda bile altcoin'in fiyatının 2026 yılına kadar 5,04 dolara ulaşmasını öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Tecrübeli kripto para analisti James, bu haftanın başında gözetimsiz ana ağını başarılı bir şekilde başlatan Blockchain oracle ağı Pyth Network’ün yerel token’i PYTH’de ciddi bir yükseliş olmasını beklediğini açıkladı. Analistin öngörüsü altcoin’in fiyatının yüzde 800’ün üzerinde artmasını bekliyor.

İçerikler
Chainlink (LINK) vs Pyth Network (PYTH)Analistin Beklentisi PYTH’de Yüzde 880’lik Artışa Karşılık Geliyor

James adını kullanan YouTube kanalı InvestAnswers’ın sunucusu son analiz videosunda Pyth Network‘ün rakibi Chainlink (LINK) karşısında elde edeceği piyasa değeri payına dayalı olarak PYTH’nin gelecekteki fiyatını modellemesinin ardından altcoin’de yükseliş bekleyen tarafa geçtiğini söyledi. Analiste göre, Chainlink’e kıyasla piyasa değeri payı yüzde 20’nin üzerine çıktıkça PYTH’nin fiyatı mevcut seviyelerden yüzde 188 oranında artabilir:

Muhtemel bir ayı senaryosu 2025’e kadar PYTH’nin Chainlink’e göre piyasa değeri payı yüzde 20 olduğunda 1,48 dolara işaret ediyor. Chainlink’in piyasa değerinin yüzde 30’una ulaşırsa 2,78 dolara çıkabilir. Eğer piyasa değeri Chainlink‘in piyasa değerinin yarısına ulaşacak olursa fiyat 5,16 dolara çıkabilir. Dahası PYTH, LINK’in piyasa değerini yakalayacak olursa ki bu teknik olarak mümkün. Üstelik Chainlink’in piyasa değeri Super Bowl hedefi olan 27-28 milyar dolara ulaşacak olursa PYTH’nin fiyatı 10,74 dolar olabilir.

Ya da tüm bunların ortalamasını alacak olursak 2026 yılına kadar PYTH 5,04 dolara ulaşabilir. İşte bu yüzden bu altcoin‘de ciddi yükseliş bekleyen tarafa geçtim.

Analistin Beklentisi PYTH’de Yüzde 880’lik Artışa Karşılık Geliyor

PYTH bu yazının yazıldığı sırada 0,514 dolardan işlem görüyor ve InvestAnswers’ın sunucusunun fiyat hedefine ulaşması için yaklaşık yüzde 880 oranında artması gerekiyor. Chainlink’in piyasa değeri şu anda 8 milyar doların biraz altında iken Pyth Network’ün piyasa değeri yaklaşık 813 milyon dolarda.

InvestAnswers sunucusu ayrıca PYTH‘nin fiyat hedeflerine ulaşılıp ulaşılmayacağı tümüyle Chainlink’in göstereceği performansa ve Pyth Network’ün onunla nasıl rekabet edeceğine bağlı olacağını da ekledi.

You Might Also Like

Patlamaya Hazır Kripto Para Arıyorsanız Analistin Vurguladığı 2 Altcoin Bunlar

Geçmişte Yatırımcılarını Mutlu Ettiler! Hepsi 0.10 Doların Altında! İşte Hafta İçerisinde Patlayabilecek 3 Altcoin!

Bu Altcoin’e Rekor Talep! 30 Katlık Artış Kapıda Mı?

Ethereum, XRP, AVAX, Shiba, Chiliz ve Dogecoin’i Unutturacak! Uzmana Göre Bu Altcoin Sert Patlayacak!

Fiyatı Uçuracak Gelişme! Bu Altcoin Kritik Eşiği Aştı!

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yatırımcılarının Ceplerini Doldurma İhtimali Olan 3 Altcoin
Kripto Para
Ağaç Kapı Kapanırsa Altın Kapı Açılır! Bitcoin İçin ETF Dışında Bir Anlatı Daha Oluşuyor!
BITCOIN (BTC)
Patlamaya Hazır Kripto Para Arıyorsanız Analistin Vurguladığı 2 Altcoin Bunlar
Altcoin
Bitcoin’de Şimdi Yön Neresi? En Büyük Kripto Parada Kritik Eşik İçin Geri Sayım Başladı!
BITCOIN (BTC)
Lost your password?