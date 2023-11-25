Şimdiye Kadar 410 Trilyon Token Yakılmış! Yakımlar Sonunda Karşılık Bulacak Mı? Memecoin’in Fiyatı Yükselişe Geçti!

Ethereum tabanlı altcoin’lerin başında yer alan Shiba Inu, son zamanlarda yaşanan token yakımlarındaki düşüşün ortasında ilginç bir biçimde fiyat sıçraması yaşadı. Bu fiyat sıçramasından ötürü kripto para dünyasında kayda değer bir ilgi de SHIB‘in üzerinde toplandı. SHIB yakımlarını yansıtan Shibburn, kısa süre önce SHIB yakımlarında yaşanan düşüşü gösteren verileri açıkladı.

Bunun yanı sıra, Shiba Inu için ikinci katman bir blockchain olarak hizmet veren Shibarium da testnet faaliyetlerinde önemli bir artışa ev sahipliği yaptı ve kripto piyasası trader’ları ve yatırımcıları arasında dedikoduların artmasına sebep oldu.

Shiba Inu Coin Yorumları

Shibburn tarafından sağlanan veriler, dün yaşanan artışın aksine son yirmi dört saat içinde Shiba Inu’nun yakım oranında %34,89’luk bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Ayrıca, son yirmi dört saat içinde yakılan toplam token sayısı ise sadece 5,94 milyondu.

Tüm bunların yanı sıra ilginç bir biçimde, SHIB’de yaşanan yakımların ortasında, geçtiğimiz haftaki yakım oranı da %43,33’lük bir düşüşü yansıttı. Son yedi gün içinde toplam 130,90 milyon SHIB yakımı gerçekleşti.

Shiba Inu kripto topluluğu, son bir kaç haftalık süreçte SHIB’lerin yakılmasının ardından kripto para dünyasında bir uğultuyu beraberinde getirdi. Gerçekleşen işlemlerde, Shiba topluluğunun bugüne kadar 410.662 trilyon SHIB token yaktığı ortaya çıktı. Bahsedilen bu token yakım işlemi, Shiba topluluğunun token’ları adına destek oluşturmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Shibarium testnet etkinliği de son birkaç gün içerisinde beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bir blockchain takipçisi tarafından ortaya koyulan verilere göre, bu ayın başına kadar Shibarium test ağında tek bir işlem bile gerçekleştirilmedi. Ancak bunun ardından, 9 Kasım’dan bu yana ise, kripto piyasalarında dikkat çeken 400.000 işlem gerçekleşti ve ibre tersine döndü.

Shiba Inu Kaç Dolar?

Bu yazının yazıldığı sırada, Shiba Inu fiyatı son yirmi dört saat içinde %1,27’lik bir artışa tanık oldu ve bugün, 25 Kasım’da 0,000008329$ olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, token geçtiğimiz hafta %3,28’lik marjinal bir düşüşe tanık oldu. Ayrıca, yirmi dört saatlik işlem hacmi %17,63 oranında önemli bir artış göstererek 119,77 milyon $’a ulaştı.

SHIB’nin geçtiğimiz ay tanık olduğu fiyat artışı, topluluğun SHIB tokenomiğini yükseltme çabalarıyla uyumlu olarak %12,25 olarak değerlendirildi. Shiba topluluğu büyük miktarlarda token yakmaya devam ettikçe, token kıtlığı artmaya devam ediyor ve bu da tokenı daha geniş kripto piyasalarında daha iyi bir gelecek görünümü için zorlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.