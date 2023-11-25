BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 100 Bin Dolar ve 1 Milyon Dolar İçin Geri Sayımı Başlattı! Ünlü Makro Uzmanı Tarih Verdi!

Özet

  • Makro guru ve fon yöneticisi Dan Tapiero, Bitcoin'in bir sonraki boğa koşusunda 100 bin doları aşabileceğini söyledi.
  • Tapiero, en büyük kripto paranın önümüzdeki 5 yıl içinde 250 bin ile 350 bin dolar arasında olmasını bekliyor.
  • Ayrıca ARK Invest CEO'su Cathie Wood'un öngördüğü 1 milyon dolarlık hedef için 2035 veya 2038 tarihlerine işaret etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Makro gurusu ve ünlü fon yöneticisi Dan Tapiero, Bitcoin‘in (BTC) potansiyel olarak altı haneli bir fiyata ulaşacağı konusunda iyimser. Tapiero ayrıca en büyük kripto parada 1 milyon dolar için tarih verdi.

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100 Bin Dolar İçin “Makul Rakam” YorumuBitcoin’de 1 Milyon Dolar İçin de Tarih Verdi

100 Bin Dolar İçin “Makul Rakam” Yorumu

Natalie Brunell ile yaptığı yeni bir röportajda konulan Dan Tapiero, bir sonraki boğa koşusunda “Bitcoin’i 100 bin doların üzerinde göreceğimizi düşünüyorum” dedi. En büyük kripto paranın 100 bin dolara yükselmesi güncel fiyatlarla yüzde 167’lik bir artışa karşılık geliyor. Tapiero’ya göre BTC başına 100 bin dolarlık bir fiyat oldukça düşük bir hedef ve en büyük kripto para önümüzdeki 5 yıl içinde daha da yükselebilir:

2019’da bu konuya derinlemesine bakmaya ilk başladığımda hedefim Bitcoin için her zaman 250 bin dolar ile 350 bin dolar civarındaydı. Bu benim için 2029 yılına kadar ulaşılabilecek makul bir rakamdı. Yani 2019’da, on yılın sonuna kadar benim düşüncem buydu. Bu ulaşılması gereken makul bir rakam.

Bitcoin’de 1 Milyon Dolar İçin de Tarih Verdi

Tapiero, ARK Invest CEO’su Cathie Wood‘un daha önce öngördüğü 1 milyon dolarlık fiyata ne zaman ulaşabileceği konusunda da yorum yaptı ve “Sanırım Cathie çıktı ve Bitcoin 1 milyon dolar olacak dedi, değil mi? Ben de bu rakamlara ulaşılabileceğini düşünüyorum ama bunun 2035 ya da 2038 olabileceğini öngörüyorum. Yani, bilemiyorum belki de daha erken olur.” ifadelerini kullandı.

Tapiero, Bitcoin’in bir değer deposu olarak yaygın bir şekilde benimsenmesi konusuna da değinerek şunları söyledi:

İnsanların genellikle değer deposu olarak yatırım yaptıkları gayrimenkul gibi pek çok varlık var. Bilirsiniz, sanat, tablolar, değer depoları. Yani Bitcoin gerçekten de bu değer saklama konusunda sermayesinin bir kısmını alabilir. İnsanlar aynı zamanda enflasyona karşı bir koruma olduğu için hisse senetlerinden tutuyorlar.

Dolayısıyla, insanların sadece enflasyona ayak uydurmak için sahip oldukları tüm varlıkları düşünürseniz, bunların büyük bir kısmının Bitcoin’e gittiğini görebilirsiniz. Sadece bunun çok çabuk olacağını sanmıyorum.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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