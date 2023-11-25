En Son Olduğunda Birçok Altcoin 100x Yapmıştı! Tarihi Sinyal Yine Yandı!

Kripto para yatırımcılarının boğa piyasasında çoğu altcoin’in Bitcoin‘den (BTC) daha iyi performans gösterdiği belirli bir anı tanımlama şekli olan “altcoin sezonu” için vakit gelmiş olabilir. Tecrübeli kripto para analisti Moustache’ye göre altcoin’lerin üç yıl önceki bir formasyon kırılımını tekrar etmeleri halinde güçlü bir altcoin sezonunun yaşanabileceğini iler sürdü.

Ünlü Formasyon Altcoin’ler İçin Beklenen Yükselişin Sinyalini Verdi

Önceki döngülerde olduğu gibi, Bitcoin her döngüye öncülük ederek yukarı yönde hareket başlatır ve bu sırada piyasa üzerindeki hakimiyetini artırır. Altcoin‘ler bu süreçte konsolide olmalarının ardından BTC’nin liderliğini takip etmeye başlar. İlginç bir şekilde genellikle bu takipleşme sürecinde altcoin’ler en büyük kripto paradan daha iyi performans gösterme eğilimindedir.

Bitcoin yatırımcıları için son derece karlı geçen dönemin ardından analistler yılın tamamlanmasından önce bir altcoin sezonunun başlamak üzere olup olmadığı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıyor. Özellikle, BTC’nin Kasım 2022’den bu yana yüzde 52 hakimiyet oranı ulaşması ve değerini yüzde 130’un üzerinde artırmış olması sıranın altcoin’lere geldiği yönünde yorumlara neden oluyor.

Kripto para analisti Moustache, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından üç yıl önceki bir formasyonu taklit ederek Gauss Kanalı’ndan altcoin’ler için önemli bir yükseliş kırılımı olduğunu tespit etti. Aynı formasyon 2016 yılında da kırılmış ve bu kırılımın ardından tarihte benzeri görülmüş ilk büyük altcoin sezonu başlatmıştı.

Altcoin’lerin Piyasa Değeri de Bir Altcoin Sezonu Sinyali Veriyor

TradingView’in sunduğu “CRYPTOCAP: TOTAL 2” endeksi, BTC hariç altcoin’lerin toplam piyasa değerini ölçmeye yaramaktadır. Mustache analizinde bu endeksi kullanırken, grafik altcoin’ler için 664.66 milyar dolarlık bir piyasa değerine işaret ediyor. Dikkat çekici bir şekilde altcoin’lerin piyasa değerinin haftalık grafikte Gauss Kanalı içinde konsolide olduğu ve buradan çıktığı son iki seferde büyük bir altcoin sezonu yaşandı.

Aynı hikayenin tekrarlanması halinde Bitcoin hakimiyetinin bu yılın Haziran ayından bu yana üzerinde kaldığı yüzde 50 bölgesinin altına düşmesi bekleniyor. Bitcoin hakimiyeti son olarak 25 Ekim’de yüzde 54,35 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu noktada geçmişte fiyat hareketlerinin gelecekte tekrar olacağının garantisi olmadığını belirtmek gerekiyor. Gauss Kanalı‘ndan olan kırılımın ardından bile bir altcoin sezonu yaşanmayabilir. Talep, altcoin’lerin piyasa değerini artırması konusunda çok önemlidir.