Dogecoin (DOGE)

Netflix’ten Aldığı Parayla 4x Yaptı! Dogecoin İle Zengin Olan Yapımcı: Tanrı Kripto’yu Korusun!

Özet

  • Yapımcı Carl Erik Rinsch, Netflix ile bir yasal süreç içerisine girdi.
  • Rinsch, Netflix'ten aldığı parayı Dogecoin'e yatırarak beklenmeyen bir kazanç elde etti.
  • "Conquest" projesinde başarısızlık ve Dogecoin kazancının ardından Netflix ile Rinsch arasında hukuki anlaşmazlıklar ortaya çıktı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Bir zamanlar çok az kişi tarafından tanınan yapımcı Carl Erik Rinsch, kendisini yayın devi Netflix ile yasal bir sürecin içerisinde buldu. Yaşanan bu süreç, tuhaf olaylarla bir türlü gerçekleşmeyen iddialı bir projeden ve Rinsch’in Dogecoin işlemlerinden elde ettiği beklenmedik yüksek gelirlerinden kaynaklanıyor.

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Dogecoin Milyon Dolarlar KazandırdıNetflix’in Parası Dogecoin’e

Rinsch, ilginç bir biçimde yanlış bir şey yapmadığını iddia ederken, Netflix ise “Conquest” isimli projenin başarısız olmasına yol açan tamamlanmamış prodüksiyon kilometre taşlarına dikkat çekiyor.

Dogecoin Milyon Dolarlar Kazandırdı

Rinsch’in film ve yapım endüstrisi içerisinde başlayan yolculuğu, yapay insanlar hakkındaki bilim-kurgu sunumuyla ortaya çıktı. Büyük eleştirel ile karşılaşan ve ticari açıdan da başarısızlığa uğrayan “47 Ronin” filmiyle yaşadığı sıkıntılı geçmişe rağmen, Rinsch’in sahip olduğu fikir Hollywood’un asla bitmeyen içerik açlığı arasında kendisine ilgilerin odağında bir yer buldu.

Disney, Apple ve NBCUniversal’ın da sektöre girişiyle hızla genişleyen yayın aracılık hizmetleri yeni projeler için sabırsız görünüyordu. Ancak bu süreçte piyasanın hakimi konumundaki Netflix, Rinsch’e sekiz rakamlı bir teklif sundu ve Amazon’u geride bıraktı. Anlaşmaya göre milyonlarca dolar ve çok sık görülmeyen son kurgu ayrıcalığı bulunuyordu ki bu da yayıncılık sektöründeki yüksek risklerin ve şiddetli rekabetin bir kanıtı olarak yorumlanmıştı.

Ancak “Conquest” adlı proje kısa sürede kaosa ortamına yerini bıraktı. Başlangıçta proje için 55 milyon doların üzerinde bir bütçe ayrılmasına rağmen, Rinsch projeye ait tek bir bölüm bile sunamadı. Bunu yapmamasının yanı sıra, Rinsch’in abartılı harcamaları ve kripto paralara olan düşkünlüğü de ortaya çıktı.

Netflix’in Parası Dogecoin’e

Yapımcı, Netflix’ten aldığı 4 milyon dolar parayı sadece bir şaka projesi olarak başlatılan kripto para birimi Dogecoin’de işlem yapmak için kullanmıştı. Dogecoin’in inanılmaz değer artışı Rinsch’in sahip olduğu parayı bir anda hiç beklemeyeceği noktalarda görmesini sağlamıştı.

Sahip olduğu 4 milyon dolar inanılmaz bir getiri sağlayarak 20 milyon doların üzerine çıktı. Rinsch’in bir Kraken temsilcisine “Teşekkürler ve Tanrı kriptoyu korusun” dediği de biliniyor.

“Conquest “e büyük yatırım yapan Netflix ise bu olayın ardından geldiğimiz gün itibariyle yapmış olduğu yatırımı kurtarmaya çalışıyor. İlginç bir biçimde bölüm sunamamış olmasına rağmen şirket, sözleşmenin ihlal edildiğini iddia eden ve 14 milyon dolar tazminat talep eden Rinsch ile görüşmeler gerçekleştiriyor.  Rinsch’in bu davranışına karşılık Netflix ise herhangi bir sorumluluğu reddediyor ve Rinsch’in yerine getirmediği prodiksiyon vaadlerine vurgu yapıyor.

Netflix sözcüsü Thomas Cherian şu sözleri söyledi:

Çok zaman ve çaba harcadıktan sonra, Bay Rinsch’in yapmayı kabul ettiği projeyi asla tamamlayamayacağı anlaşıldı ve biz de projeyi iptal ettik.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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