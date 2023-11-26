Bitcoin’de (BTC) Bomba Tahmin: “Patlayıcı Ralli Kapıda!”

Önde gelen kripto para analisti Michael van de Poppe, mevcut boğa piyasası döngüsünde büyük bir Bitcoin (BTC) artışı beklediğini açıkladı. Kıdemli analist lider kripto para birimi Bitcoin’de yüzde 961’lere varabilecek yükselişle dikkat çekti.

BTC’de Patlayıcı Ralli

Popüler analist Van de Poppe YouTube üzerinden yaptığı açıklamalarda önceki boğa piyasası döngülerine ve azalan getiri yasalarına dayanarak Bitcoin’in mevcut değerinden %961 oranında patlayıcı bir ralli ile 400.000 dolara kadar çıkabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hala bu boğa döngüsünün önceki boğa döngüsünden daha büyük olacağına inanıyorum çünkü getirilerimiz azalıyor. Yani Bitcoin 14x veya 17x veya arada bir şey yaptı çünkü 3.000 dolardan geldi ve 69.000 dolara çıktı. Hatta daha fazlasını yaptı. Ve bence azalan getiriler, 2015’ten 2017’ye kadar olan bu döngüde 80x yaparsak ve buradaki ikinci döngüde 20x yaparsak, bundan sonra 5x yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü bu 2019-2021 döngüsü, FTX’in bu dönemde Bitcoin fiyatını aşağı çekmesiyle Sam Bankman-Fried tarafından aşağı doğru itildi ve bunu kanıtlayan makaleler de vardı.

Bitcoin’de 400.000 Dolar Hedefi!

Bununla birlikte kıdemli analist piyasaların amiral gemisi Bitcoin’de beklediği yükselişin başlaması durumunda kripto para biriminin 2023 piyasa döngüsünün en düşük seviyesinden 20 kat üzerine çıkabileceğini belirtti. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: