“Öldü” Denilen Altcoin’in Fırlayışı! Tüm Coin’leri Ezmesinin Ardından Yeni Bir Tarih Yazdı!

Popüler altcoin’lerden Solana (SOL) yılın başından bu yana yaptığı yüzde 500’ün üzerinde fiyat artışıyla birçok yatırımcıyı etkilemeyi başardı. Protokol, toplam günlük işlem sayısının yılın en yüksek seviyesine yükselmesiyle adeta yeni bir tarih daha yazdı.

Solana’nın Günlük İşlem Sayısındaki Hakim Yükseliş Trendi

Kripto veri istihbarat platformu Artemis‘in sağladığı verilere göre Solana’nın günlük işlem sayısı 51.63 milyonla yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bu etkileyici tarihi kilometre taşı, genel trendden önemli bir sapma olarak ortaya çıktı çünkü bu özel metrik, en azından bu yılın Ağustos ayının sonundan bu yana yalnızca 20 milyon seviyesi civarında bulunuyordu.

Solana protokolünden gelen farklı temel haberlerden hareketle alıcılar toplam işlem sayısını sürekli olarak 20 milyon seviyesinin ötesine taşımaya çalıştılar. Bu girişimlerden biri 13 Eylül’de yaklaşık 18.58 milyon işlemle kaydedildi. Günlük toplam işlem sayısının 19.93 milyona yükseldiği 23 Ekim’de büyük bir artış kaydedildi. Solana ağı bu işlemlerle Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Aptos (APT) ve Near Protocol (NEAR) gibi rakiplerini geride bıraktı.

23 Kasım’da Solana’nın günlük işlem sayısı 21.1 milyona ulaşırken Artemis’e göre Ethereum’un toplam işlem sayısı 1.12 milyon, Polygon’unki ise 7.87 milyon olarak ölçüldü. Aptos ve Near Protocol gibi diğer rakip Blockchain’lerdeki toplam işlem sayısı ise sırasıyla 302.83 bin ve 1.77 milyon olarak gerçekleşti.

SOL’un Fiyatının İşlem Sayısındaki Artışa Tepkisi

Çok büyük bir farkla Solana bugün piyasadaki en iyi performans gösteren altcoin‘lerden biri çünkü kripto para piyasasının genelinde derin bir konsolidasyon söz konusu. SOL, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,93 artışla 59,28 dolardan işlem görüyor.

Dahası ağda kaydedilen devasa toplam işlem sayısı SOL’un işlem hacmindeki yüzde 6’lık artışla ulaşılan 1.21 milyar dolara katkıda bulunarak işlem hacmi ile en büyük 5’nci kripto para yaptı.

Bilindiği gibi Solana, geçtiğimiz yılın Kasım ayında kripto para borsası FTX‘in iflasından kaynaklı çok kötü bir notla yıla başladı. FTX, Solana’ya büyük ölçüde yatırım yapmış ve yılın başında yatırımcıların protokol için geleceğin ne getireceğine dair duygularını azaltmıştı. Solana geliştiricileri ve topluluğunun SOL‘un fiyatına amansız çabalarını içeren bir dizi tasfiyeden sonra altcoin bu ayın başında FTX öncesi fiyat seviyesine geri dönmeyi başardı.