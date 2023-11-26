Dev Proje Yeniden Markalaşıyor! 10 Milyon Dolar Fon Toplayan Projede Arzın Yalnızca 1 Milyar Adet Olacağı Açıklandı!

Azuki Non-Fungible Token (NFT) koleksiyonuna bağlı bağımsız bir merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO) olan Azuki DAO ekibi, “Bean” ismini alarak yeni bir markalaşmaya adım atıldığını duyurdu.

Bu değişiklik, DAO tarafından Azuki’nin kurucusu Zagabond’a karşı açılan 39 milyon dolarlık tartışmalı bir NFT yaratma olayıyla ilgili gerçekleşen yasal işlemi geri çekme kararıyla aynı zamanda gerçekleşiyor.

Azuki DAO Bean İsmini Alıyor

Yeniden markalaşma hareketi, Bean’in bir memecoin projesi geliştirmeye ve bunu yeni Ethereum katman-2 projesi Blast ekosistemine entegre etmeye yönelmesiyle stratejide bir değişikliğe gideceği yönünde beklentilerle gerçekleşiyor.

Bean isminin alınmasıyla ilgili kararı alan geliştirme ekibi, Bean’in önemli yatırımcılardan 10 milyon dolar büyüklüğünde büyük bir mali destek aldığını da açıkladı. Bu fonun kullanım amacı olarak da, projenin geliştirilmesi ve Blast ekosistemine entegrasyonunun hızlandırılması gösterildi. Bean memecoin toplam 1 milyar token arza sahip olacak.

Geliştiriciler tarafından projede değişiklik yapıldığı da belirtildi. Yapılan açıklamada mevcut token tedarik planının daha önce web sitelerinde paylaşılan bilgilerden farklı olduğu belirtildi. Paylaşılan eski planda, token’ların %40’ının hazineye, %50’sinin Azuki DAO üyelerine ve %10’unun Azuki NFT yaratıcısı Zagabond’a gönderilecekti.

Ayrıca, token’ın piyasaya sürülmesinin ardından 24 saatlik süreçte yaratımın yalnızca Azuki NFT sahiplerine açık olacağı ve talep edilmeyen token’ların yakılacağı belirtilmişti.

Revize edilen plana göre ise dağıtım şu şekilde olacak. Azuki DAO topluluğu, dört ay önce tamamlanan Azuki serisi NFT’lerin sahiplerine bir airdrop yoluyla $Bean tokenlerinin %50’sinin sahibi olacak. Aynı adres ise kalan token’ları da elinde tutmaya devam edecek. Ayrıca, Bean hazinesi de token’ların %40’ını alacak ve Zagabond da aynı adreste kalan son %10’luk kısmın sahibi olacak.

Bean Piyasaya Çıkıyor

Anime temalı 10.000 profil resmiyle (PFP) tanınan Azuki NFT projesi, ikinci serisi olan “Elementals “ın piyasaya sürülmesiyle beklenmeyen tepkilerle karşılaştı. Zagabond tarafından piyasaya sürülen ve yine 10.000 PFP’den oluşan seride sıkıntı olarak orijinal Azuki PFP’lerine olan benzerlik gösterildi.

Bu benzerlik sebebiyle orijinal seri sahipleri de büyük sıkıntılar yaşadı. Azuki DAO’nun yeniden markalaşarak Bean’e geçişi ve son günlerde ismini sıkça duyduğumuz gelişmekte olan Blast ekosistemiyle uyumu, NFT’lerin ve merkezi olmayan finansın gelişen manzarasında çok önemli bir geleceğe işaret ediyor olabilir.

Gerçekleşen bu hareket, NFT projeleri arasında farklı blockchain uygulamalarına ve ekosistemlerine çeşitlilik kazandırabilir. Bunun sanı sıra sektördeki stratejilerin geliştiği de düşünülebilir.