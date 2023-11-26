Ethereum’da (ETH) Dengeler Değişiyor! Altcoinde Son Durum!

Ağ etkinliği ivme kazandıkça önde gelen Layer1 ağı Ethereum (ETH), geçtiğimiz ay yanma oranında kayda değer bir artışa tanık oldu. Dolaşımdan kalıcı olarak kaldırılan ETH token’larının bir ölçüsü olan yanma oranındaki artış, Ethereum ağına olan talepte ve kullanımda bir artış olduğunu gösteriyor.

ETH’da Arz Dengesi

Daha fazla kullanıcı L1’de merkezi olmayan uygulamalarla (dApp) işlem yaptıkça ve bunlarla etkileşime girdikçe, yanma hızı artarak Ethereum’un deflasyonist arz dinamiğine katkıda bulunuyor. Ultrasound. money verilerine göre son 30 günde yaklaşık 193,55 milyon değerinde 92.831 ETH dolaşımdan kaldırıldı. Her ne kadar yılın başlangıcından bu yana non-fungible token’lara (NFT) yönelik yaygın bir ilgisizlik olsa da Ethereum, Kasım ayında kaydedilen satış hacminde aylık bazda %37’lik kayda değer bir artışla bu eğilimi tersine çevirmeyi başardı.

Ek olarak bunun Şubat ayından bu yana ilk kez Ethereum’un NFT satış hacminde bir aylık artış kaydedeceğini temsil etti. CryptoSlam verilerine göre, ay sonuna beş gün kala NFT satış hacmi Kasım ayında 273 milyon dolara ulaştı. DeFi ekosistemiyle ilgili olarak, Ethereum ağındaki büyümenin önemli bir göstergesi, son 30 gün içinde kilitlenen toplam değerde (TVL) kaydedilen yükselişte.

ETH’da Ağ Etkinliği

DefiLlama’nın verilerine göre, Ethereum’un TVL’si haberin yayınlandığı sırada 35,56 milyar dolardı ve geçen ay %19 artış gösterdi. Zincirin lider protokolü olan Lido Finance (LDO), söz konusu dönemde %21 TVL artışı kaydetti.

Ethereum ağındaki zincir içi aktivite ve gas ücretlerindeki artış nedeniyle, daha önce düşük aktivite nedeniyle arzı katlanan yerel token, artık deflasyonist bir hal aldı. Ethereum’un ağ etkinliğindeki artış, artan kullanımın daha yüksek ETH yakma oranlarına yol açması nedeniyle deflasyonun önemli bir itici gücüdür. Bu token’ın arzında bir azalmaya neden olur ve bu da fiyatı açısından iyi olabilir. Ultrasound. money verilerine göre ETH’nin arzı yalnızca geçen ay 22.000 ETH’nin üzerinde düştü.