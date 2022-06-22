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Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Shopify NFT alanında yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın diğer girişimcilere örnek olabileceği düşünülüyor.
00:45
22 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shopify, e-ticaretin geleceği olarak NFT’lere yöneliyor. Shopify Çarşamba günü yaptığı açıklamada, küçük işletmelerin özel e-ticaret mağazaları oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi alışveriş devi, mağazalarını daha özel hale getirmek isteyen markalar için yeni bir özellik olarak NFT kapılı vitrinleri piyasaya sürüyor.

Açıklama Videosu Geldi

Shopify’ın pastel bir portaldan geçen ve bir Doodles NFT’ye dönüşen kaykaycı bir kadını gösteren duyuru videosunda “topluluğunuzu sadakati tanıyan ve ödüllendiren bir dünyaya davet edin” şeklinde bir açıklamada bulunuyor.

Video, “Token sahipleri, erken erişimden indirimlere ve sınırlı koleksiyonlara, benzersiz deneyimlere ve diğer sürprizlere kadar özel alışveriş deneyimlerinin kilidini açmak için bir kripto cüzdanı bağlar” diye açıklıyor.

Shopify’ın “gm” mağazası (kapılı ürün ve “günaydın” için Crypto Twitter kısaltmasında bir kelime oyunu) şu anda beta sürümünde ve yalnızca mevcut NFT koleksiyonlarına sahip olanlar erken erişim için başvurabilecekler.

Henüz onaylanmamış olanlar Shopthru veya Single gibi bir NFT belirteç geçişi uygulamasını Shopify vitrinlerine hala ekleyebilirler.

Ortakları Kimler?

Shopify, token kapılı mağaza lansmanının bir parçası olarak, token kapılı vitrinler oluşturmak için Adam Bomb Squad, Doodles, World of Women, Invisible Friends, Superplastic, Stapleverse ve Cool Cats NFT koleksiyonlarıyla zaten ortak olduğunu açıkladı.

Shopify, çevrimiçi belirteç geçişine ek olarak, gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazalara “IRL” belirteç geçişi ekliyor; bu, yalnızca uygun NFT sahiplerinin bu fiziksel konumda belirli ürünleri satın alabileceği anlamına geliyor.

Bu neden önemli? Birincisi, bu, Web3 alışverişinin geleceğinin münhasırlıkla ilgili olduğu anlamına gelir. NFT’ler genellikle dijital sanat veya “jpg’ler” olarak aşırı basitleştirilirken, bir varlığın sahipliğini ifade eden bu benzersiz blok zinciri tokenleri, üyelik geçişleri, etkinlik biletleri ve avantajların kilidini açan “anahtarlar” olarak giderek daha fazla kullanılıyor.

Ve bu Shopify’ın NFT’lere ilk girişi değil: Şirket, geçen yıl platformu aracılığıyla NFT satışlarının kullanıma sunulacağını duyurduğu için bir süredir Web3’te bulunuyor. Shopify’da markalar, Ethereum, Polygon, Solana veya Flow‘daki müşterilere NFT’leri yaratabilir ve satabilir.

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