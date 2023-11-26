BITCOIN (BTC)

Tamam mı Devam mı? Bitcoin Grafik Analizi: Önemli Destek ve Direnç Seviyeleri

Özet

  • Bitcoin günlük grafikte yükselen kanal formasyonu dikkat çekiyor.
  • BTC için 38.000 dolar direnci büyük bir önem taşıyor.
  • İki saatlik grafiğe göre Bitcoin fiyatı dar bir alanda sıkıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 37.699 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

İçerikler
Bitcoin Günlük Grafik AnaliziBitcoin İki Saatlik Grafik Analizi

Bitcoin Günlük Grafik Analizi

Bitcoin günlük grafikte dikkat çeken ilk oluşum 23 Ekim’den itibaren oluşan yükselen kanal formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısı sadece 9 Kasım’da yaşanan yükseliş ile birlikte direnç kırılımı gerçekleştirmeyi başardı ancak Bitcoin fiyatı bu bölgede günlük bar kapanışı gerçekleştirmedi. 21 Kasım’da yaşanan düşüşün ardından Bitcoin fiyatında EMA 7 (mavi çizgi) seviyesinin destek olarak çalışması ise fiyatın ilerleyen dönemde önemli bir ivme kazanmasını sağlayabilir.

Bitcoin için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 37.256 / 36.857 ve 36.352 dolar seviyeleridir. Bu destek seviyelerinin altında günlük bar kapanışı Bitcoin fiyatının formasyon destek çizgisine temas etmesine neden olacaktır. Ancak 36.000 dolar altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Bitcoin fiyatının yükseliş ivmesini kaybetmesine neden olabilir.

Bitcoin için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 38.007 / 38.722 ve 39.198 dolar seviyeleridir. Ayı piyasasında Bitcoin özellikle analistlerin dikkatle takip ettiği seviyeleri geçmekte zorlanır ve bu durum yükseliş ivmesinin kaybolmasına neden olur. Şu sıralar 38.000 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının bir türlü gerçekleşmemesi Bitcoin fiyatında önemli bir tehlike yaratıyor.

Bitcoin İki Saatlik Grafik Analizi

Bitcoin iki saatlik grafikte günlük grafikte olduğu gibi bir yükselen kanal formasyonu mevcut. Ancak 16 Kasım’da yaşanan yükselişte direnç kırılımının gelmesi ve fiyatın retest denemesinin başarısız olması bu kırılımın bir boğa tuzağı olduğunu gösteriyor. Son bar oluşumlarında Bitcoin fiyatının 37.724 ile 37.387 dolar arasına sıkışması ise dikkat edilmesi gereken bir başka konu oluyor.

Bitcoin iki saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 37.387 / 36.934 ve 36.377 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) ile kesişen 36.934 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi Bitcoin’in kısa vadede ivme kaybetmesine neden olacaktır.

Bitcoin iki saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 37.724 / 37.921 ve 38.270 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde aşılamayan ve formasyon direnç çizgisi ile kesişen 38.270 dolar seviyesinin üzerinde bir bar kapanışı Bitcoin fiyatının önemli bir ivme kazanmasını sağlayacaktır.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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