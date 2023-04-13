Konu kripto paralar olunca sansasyonu eksik olmayan ve ilk 10 içerisinde bulunan bu altcoin yatırımcısını geçtiğimiz ay çok mutlu etti.

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Küresel dijital varlık piyasası, ABD tüketici fiyatlarının Mart ayında beklenenden daha az artmasının ardından yatırımcıların duyarlılığının olumluya dönmesiyle yükselişe geçti. Bu durum, Fed’in Mayıs ayındaki olası bir artıştan sonra faiz oranlarını yükseltmeyi durdurabileceğinin sinyalini verdi. Son dalgalanmanın ortasında, Ripple’ın yerel token’ı XRP fiyatı, en iyi altcoin’ler arasında önde gelen kazanan olarak ortaya çıktı.

XRP Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösteriyor

Verilere göre, XRP fiyatı son 30 gün içinde %40’tan fazla artış göstermeyi başardı. Bu artış, invertörlerin kripto varlıklara yöneldiği patlak veren bankacılık krizinin ortasında geldi. XRP’nin bu dönemde en büyük kripto olan Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermeyi başardığını belirtmek önemli. Bitcoin fiyatı son 30 günde %35’in üzerinde artış gösterdi. BTC, 27.000 – 29.000 dolar fiyat seviyelerinde seyrettikten sonra nihayet 30.000 dolar fiyat seviyesini aştı.

En büyük altcoin fiyatı olan Ethereum da aynı dönemde %25’lik bir sıçrama kaydetti. Bu artış, “Shapella” yükseltmesi olarak da bilinen Şangay hard fork’u sırasında gerçekleşti. ETH fiyatı %6 artarak 2000 dolar seviyesini aştı.

En büyük meme kripto fiyatı olan Dogecoin, son 30 gün içinde %25 artış gösterdi. Bu artış, Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’ın logosunu DOGE ile değiştirmesiyle gerçekleşti. Yazım zamanında DOGE ortalama 0,087 dolar fiyatla işlem görüyor. XRP fiyatı son 30 günde %40 arttı. Yazım zamanında ortalama 0,51 dolar fiyattan işlem görüyor. Bu artış, Ripple ve SEC davası kararı yaklaşırken gerçekleşti.

SEC ve XRP Davasında Son Durum

Mahkemede sunulan dosyalar göz önünde bulundurulduğunda. Ripple bir özet yargı talebinde bulunmuştu. Bu talepte, ABD SEC’in iddiasında yer alan yatırım sözleşmesi ibaresinin açıklanmasını istemişti.

Buna sebep olan ise bir kişinin para kazanmayı bekleyerek her hangi bir yatırım aracını satın almasını durumunda, çıkarlarının ve satıcıların kısmen de olsa onunla aynı görüşü paylaşabileceğini belirtiyor. Ripple ise bunun yasada yeri olmadığı konusunda kendinden emin duruşunu sürdürüyor.