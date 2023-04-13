Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   İlk 10 Kripto Para İçerisinde Kral O! Yatırımcısını En Çok Bu Altcoin Mutlu Etti! Tam Yüzde 40 Arttı!

İlk 10 Kripto Para İçerisinde Kral O! Yatırımcısını En Çok Bu Altcoin Mutlu Etti! Tam Yüzde 40 Arttı!

Konu kripto paralar olunca sansasyonu eksik olmayan ve ilk 10 içerisinde bulunan bu altcoin yatırımcısını geçtiğimiz ay çok mutlu etti.
20:25
13 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel dijital varlık piyasası, ABD tüketici fiyatlarının Mart ayında beklenenden daha az artmasının ardından yatırımcıların duyarlılığının olumluya dönmesiyle yükselişe geçti. Bu durum, Fed’in Mayıs ayındaki olası bir artıştan sonra faiz oranlarını yükseltmeyi durdurabileceğinin sinyalini verdi. Son dalgalanmanın ortasında, Ripple’ın yerel token’ı XRP fiyatı, en iyi altcoin’ler arasında önde gelen kazanan olarak ortaya çıktı.

XRP Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösteriyor

Verilere göre, XRP fiyatı son 30 gün içinde %40’tan fazla artış göstermeyi başardı. Bu artış, invertörlerin kripto varlıklara yöneldiği patlak veren bankacılık krizinin ortasında geldi. XRP’nin bu dönemde en büyük kripto olan Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans göstermeyi başardığını belirtmek önemli. Bitcoin fiyatı son 30 günde %35’in üzerinde artış gösterdi. BTC, 27.000 – 29.000 dolar fiyat seviyelerinde seyrettikten sonra nihayet 30.000 dolar fiyat seviyesini aştı.

En büyük altcoin fiyatı olan Ethereum da aynı dönemde %25’lik bir sıçrama kaydetti. Bu artış, “Shapella” yükseltmesi olarak da bilinen Şangay hard fork’u sırasında gerçekleşti. ETH fiyatı %6 artarak 2000 dolar seviyesini aştı.

En büyük meme kripto fiyatı olan Dogecoin, son 30 gün içinde %25 artış gösterdi. Bu artış, Elon Musk’ın sahip olduğu Twitter’ın logosunu DOGE ile değiştirmesiyle gerçekleşti. Yazım zamanında DOGE ortalama 0,087 dolar fiyatla işlem görüyor. XRP fiyatı son 30 günde %40 arttı. Yazım zamanında ortalama 0,51 dolar fiyattan işlem görüyor. Bu artış, Ripple ve SEC davası kararı yaklaşırken gerçekleşti.

SEC ve XRP Davasında Son Durum

Mahkemede sunulan dosyalar göz önünde bulundurulduğunda. Ripple bir özet yargı talebinde bulunmuştu. Bu talepte, ABD SEC’in iddiasında yer alan yatırım sözleşmesi ibaresinin açıklanmasını istemişti.

Buna sebep olan ise bir kişinin para kazanmayı bekleyerek her hangi bir yatırım aracını satın almasını durumunda, çıkarlarının ve satıcıların kısmen de olsa onunla aynı görüşü paylaşabileceğini belirtiyor. Ripple ise bunun yasada yeri olmadığı konusunda kendinden emin duruşunu sürdürüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Sır Cinayetin Gizemi Çözülüyor! Katilini Tanıyordu! Cash App Kurucusu Öldürüldü! Sıradaki Kim?
Sır Cinayetin Gizemi Çözülüyor! Katilini Tanıyordu! Cash App Kurucusu Öldürüldü! Sıradaki Kim?
Christopher Perkins: Kripto Sektöründe 7.200.000.000 Dolarlık Fırsat Var!
Christopher Perkins: Kripto Sektöründe 7.200.000.000 Dolarlık Fırsat Var!
Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!
Kripto Para Balina Hareketleri Raporu! GRT, LDO, LTC ve 2 Altcoin Dikkat Çekiyor!
Kripto Boğalarını Heyecanlandıran Veri! BTC, ETH, SHIB, DOGE, AVAX ve Diğerlerine Dikkat!
Kripto Boğalarını Heyecanlandıran Veri! BTC, ETH, SHIB, DOGE, AVAX ve Diğerlerine Dikkat!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
Luna Classic (LUNC) İçin Yükseliş Vakti Mi? İşte Grafikleriyle Luna Classic’in Son Durumu!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
Yeni Airdrop Müjdesi Şimdi Geldi! 5 Kriter Var, Kazanmış Olabilirsiniz! Hangi Altcoin, Ne Zaman?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’de Boğalar Şova Başladı! Fiyat İlk Çeyreğin Zirvesinin Üzerine Çıktı!
3 Kanıt Var! 2 Ay İçinde Arbitrum (ARB) Coin Fiyatı Burada Olacak!
Her An Başlayabilir! Ripple (XRP), AVAX ve CEEK Yorum!
Ethereum (ETH) Fiyat Hedefi Belli Oldu! Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Altcoin Hedefleri!
Uyarıyorum Pişman Olmayın Dedi! 6 Kıdemli Kripto Analistinin Görüşleri!
Güncel NFT Haberleri
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Kritik Veriler ve Metrikler Düşüşte: NFT Furyası Sona mı Eriyor?
Çılgın Yükseliş! Yüzde 200 Arttı! İşte Bu Donald Trump Etkisi! Eski Başkan Piyasayı Hareketlendirdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Dex Borsa Nasıl Kullanılır?
DEX Borsa Nedir?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023