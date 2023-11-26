BINANCE

Son Dakika: Binance Vadeli İşlemler Piyasasında SUPER’i Listeleyecek

Özet

  • Binance'den SuperFarm için dikkat çeken bir adım geldi.
  • Buna göre 26 Kasım'da yapılan duyuruya göre SUPER, vadeli işlemler piyasasında listelenecek.
  • Kararın ardından SUPER, %10'luk değer kazandı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasası Binance, altcoin piyasasına yönelik dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ile önemli bir anlaşma sağlayan Binance, 26 Kasım’da resmi internet sitesi üzerinden SuperFarm’ın (SUPER) vadeli işlemler piyasasında listeleneceğini açıkladı. Alınan bu karar ile birlikte SUPER son bir saatte %11.76’lık bir değer kazandı.

Binance’den SuperFarm Adımı

Ethereum ekosisteminde yer alan ve NFT yayınlamaya yönelik bir pazar yeri olarak kullanıcılarına hizmet veren SuperFarm için önemli bir adım Binance’den geldi. Blockchain analiz platformu Lookonchain 26 Kasım’da X üzerinden paylaştığı bir gönderi ile son yedi gün içerisinde SUPER fiyatının %230’luk bir yükseliş yaşadığını açıklamış ve iki farklı Binance adresinin SUPER alımlarına işaret etmişti.

Haberin ardından yazının yazıldığı sırada son 24 saatte %29.31 oranında yükseliş yaşayan SUPER, 0,1076 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Binance duyurusunda SUPER için yatırımcıların 50x kaldıraçlı işlem yapabileceğini açıkladı ve listelemenin 26 Kasım’da saat 16:00’da gerçekleşeceğini duyurdu. Duyurunun ardından SUPER fiyatı yükselmeye devam ediyor.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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