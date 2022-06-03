Hatırlarsanız Pixelmon NFT'leri Minecraft karakterlerine benzeyen ve çıkar çıkmaz, yatırımcıları için hüsranla sonuçlanan bir koleksiyondu ama neden?

Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT piyasasını takip ediyorsanız Pixelmon NFT koleksiyonunu duyanlarınız vardır. Bu Minecraft oyunundaki karakterlere benzeyen NFT’lerden bahsediyorum.

Eee nolmuş bu karakterlere? Dur dur anlatıyorum! Bu proje reveal olmadan önce (çizilen NFT karakterlerin ortaya çıkması) vaat edilen karakter tasarımları ile ortaya çıkan karakter tasarımları arasında dağlar kadar fark olunca, projeye değer veren yatırımcılar sitem etmişti. Çünkü proje, daha çıkmadan 104 milyon dolar kazanç elde etti.

Doğal olarak yukarıda bulunan resimdeki gibi tasarımlar ortaya çıkınca yatırımcılardan bazıları projenin Discord sunucusunda ortalığı birbirine kattı.

Bir yatırımcı, “Kelimenin tam anlamıyla bu tasarımlar Microsoft Paint’ten bir şeye benziyor… O kadar komik bir şekilde kötü ki, aklı başında herhangi biri buna bakıp bunu yayınlamaz” dedi.

Bir diğer yatırımcısı ise;

Pixelmon NFT’leri için 9000 dolar ödedikten sonra, “Bize verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirilmedi. Çok fazla para kaybettim.” diye ekledi.

Durum böyle olunca, bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için geçtiğimiz Cuma günü erken saatlerde Pixelmon’un yeni ortağı ve yatımcısı olduğunu söyleyen @alphacw_w Twitter kullanıcısı ve Pixelmon ekibi, ileriye dönük planlarını anlatmak için Twitter’da Space düzenlediler.

Düzenlenen bu Space’de, durumu duyan NFT ile ilgili haber yapan platformlar için, “haklarında çok fazla olumsuz haber ortaya çıkardıklarını ve aslında biz bu olumsuzlukları haber kaynaklarını kullanarak olumluya çevirmek istediklerini” söylediler.

Çünkü, “yeni planladığımız şeyler sayesinde, yatırımcılarımızın şikayetçi oldukları konuları ve en başta sanatı hızlı bir şekilde düzeltme kararıyla işe başladık. Bunun üzerine aşağıda ve yukarıda görmüş olduğunuz yeni NFT karakterlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Tabi işi daha profesyonel şekilde ilerletmek için yeni tasarımcılar ile görüşüyoruz ve bu durumda bizlerin ister istemez uzun bir süreçten geçmesine neden oluyor.” dediler ve eklediler.

Projenin iki tür insanı çektiğini bildiklerini söylediler. “Pixelmon NFT’lerine para için değer verenler ve bir topluluğun parçası olmak isteyenler.” O yüzden Pixelmon koleksiyonuna değer veren yatırımcıların bir süre daha kendilerine zaman vermelerini, bu projenin iyi yerlere geleceği konusunda bir umut ışığı olduğunu ve çıkacak olan sonuçtan herkesin memnun bir şekilde ayrılacağını dile getirdiler.

O zaman bize de proje ekibine güvenmek ve projeyi sağlam bir şekilde takip etmekten başka bir şey kalmıyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.