X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • NFT
  •   Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?

Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?

Hatırlarsanız Pixelmon NFT'leri Minecraft karakterlerine benzeyen ve çıkar çıkmaz, yatırımcıları için hüsranla sonuçlanan bir koleksiyondu ama neden?
10:00
3 Haziran 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT piyasasını takip ediyorsanız Pixelmon NFT koleksiyonunu duyanlarınız vardır. Bu Minecraft oyunundaki karakterlere benzeyen NFT’lerden bahsediyorum.

Eee nolmuş bu karakterlere? Dur dur anlatıyorum! Bu proje reveal olmadan önce (çizilen NFT karakterlerin ortaya çıkması) vaat edilen karakter tasarımları ile ortaya çıkan karakter tasarımları arasında dağlar kadar fark olunca, projeye değer veren yatırımcılar sitem etmişti. Çünkü proje, daha çıkmadan 104 milyon dolar kazanç elde etti.

Doğal olarak yukarıda bulunan resimdeki gibi tasarımlar ortaya çıkınca yatırımcılardan bazıları projenin Discord sunucusunda ortalığı birbirine kattı.

  • Bir yatırımcı, “Kelimenin tam anlamıyla bu tasarımlar Microsoft Paint’ten bir şeye benziyor… O kadar komik bir şekilde kötü ki, aklı başında herhangi biri buna bakıp bunu yayınlamaz” dedi.

Bir diğer yatırımcısı ise;

  • Pixelmon NFT’leri için 9000 dolar ödedikten sonra, “Bize verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirilmedi. Çok fazla para kaybettim.” diye ekledi.

Durum böyle olunca, bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için geçtiğimiz Cuma günü erken saatlerde Pixelmon’un yeni ortağı ve yatımcısı olduğunu söyleyen @alphacw_w Twitter kullanıcısı ve Pixelmon ekibi, ileriye dönük planlarını anlatmak için Twitter’da Space düzenlediler.

Düzenlenen bu Space’de, durumu duyan NFT ile ilgili haber yapan platformlar için, “haklarında çok fazla olumsuz haber ortaya çıkardıklarını ve aslında biz bu olumsuzlukları haber kaynaklarını kullanarak olumluya çevirmek istediklerini” söylediler.

Çünkü, “yeni planladığımız şeyler sayesinde, yatırımcılarımızın şikayetçi oldukları konuları ve en başta sanatı hızlı bir şekilde düzeltme kararıyla işe başladık. Bunun üzerine aşağıda ve yukarıda görmüş olduğunuz yeni NFT karakterlerimiz üzerinde çalışıyoruz. Tabi işi daha profesyonel şekilde ilerletmek için yeni tasarımcılar ile görüşüyoruz ve bu durumda bizlerin ister istemez uzun bir süreçten geçmesine neden oluyor.” dediler ve eklediler.

Projenin iki tür insanı çektiğini bildiklerini söylediler. “Pixelmon NFT’lerine para için değer verenler ve bir topluluğun parçası olmak isteyenler.” O yüzden Pixelmon koleksiyonuna değer veren yatırımcıların bir süre daha kendilerine zaman vermelerini, bu projenin iyi yerlere geleceği konusunda bir umut ışığı olduğunu ve çıkacak olan sonuçtan herkesin memnun bir şekilde ayrılacağını dile getirdiler.

O zaman bize de proje ekibine güvenmek ve projeyi sağlam bir şekilde takip etmekten başka bir şey kalmıyor.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.
Ben Sercan.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
Bu Sefer NFT Topluluğu Hacker’i Avladı!
Bu Sefer NFT Topluluğu Hacker’i Avladı!
BAYC NFT’si Nasıl 10 ETH’a Satıldı?
BAYC NFT’si Nasıl 10 ETH’a Satıldı?
Ethereum’da 27.5 Milyar Dolarlık Yeni Kilometre Taşı
Ethereum’da 27.5 Milyar Dolarlık Yeni Kilometre Taşı
Ripple Labs CEO’sundan Açıklamalar: “NFT’ler, İlerleyen Dönemlerde Daha Geniş Bir Kullanım Durumuna Sahip Olacak!”
Ripple Labs CEO’sundan Açıklamalar: “NFT’ler, İlerleyen Dönemlerde Daha Geniş Bir Kullanım Durumuna Sahip Olacak!”
Cüneyt Özdemir NFT Summit Etkinliğinde!
Cüneyt Özdemir NFT Summit Etkinliğinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Pixelmon NFT’leri Geri mi Dönüyor?
Eurovision Galibi Kalush’un Çiftte NFT Zaferi!
Opensea’de Deprem Etkisi Yaratan Olay!
OpenSea Eski Ürün Başkanının Başı Dertte!
Son Teknik Analizler
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Bitcoin, Ethereum ve Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
IMF Raporunda “DeFi” Vurgusu: Potansiyel Fayda ve Riskler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022