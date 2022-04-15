Rusya, sadece kripto para birimleri ile yapılan işlemleri değil aynı zamanda madencilik faaliyetlerini de değerlendiriyor.

Rusya’da kripto para birimleri ile ilgili düzenlemeler uzun zamandır gündem konusunu oluşturuyor. Rusya, sadece kripto para birimleri ile yapılan işlemleri değil aynı zamanda madencilik faaliyetlerini de değerlendiriyor. Peki, Rusya bu konuda sona yaklaştı mı?

Rusya’da Kripto Paraların Durumu

Rus haber kuruluşu Kommersant tarafından Nisan ayında yayınlanan bir rapora göre, Rusya’da dijital para birimlerinin dolaşımını düzenlemeye ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından nihai hale getirilen mevzuat taslağı, sıkı bir düzenleyici çerçeve sağlıyor ve ilk kez kripto madenciliğini ayrıntılı olarak ele alıyor.

Yapılan açıklamalara göre taslak, profesyonel ve profesyonel olmayan alıcı kavramlarını, ürünleri, işlem kurallarını ve madenciliği değerlendiriyor. Uzman isimler ise belgenin madenciler için yeni fırsatlar sunduğunu düşünüyor. Ancak bazı isimler ise bu taslak ile kripto para yatırımcılarının yasa dışı piyasalara yönelebileceğini ifade ediyor.

Öte yandan tasarıya göre dijital para, “Rusya Federasyonu’nun para birimi olmayan bir ödeme aracı” olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak Blockchain avukatı Mikhail Uspensky kripto para birimleri için öngörülen gereksinimlerin çok abartılı olduğunu ve yalnızca ülkedeki en büyük kredi ve finans kuruluşlarının bunları yerine getirebileceğini düşünüyor.

Kripto Paralar Yasaklanacak Mı?

Yapılan açıklamalara göre tasarı kabul edilirse Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösterme lisansı alabilmek için yabancı kripto para borsalarının ülkede ekonomik bir varlık oluşturması gerekecek. GMT Legal hukuk firmasının genel ortağı Andrey Tugarin’e göre, Rusların uluslararası borsalara kaydolmaları ve hizmetlerinden yararlanmaları şu anda yasak değil. Ancak Tugarin konuyla ilgili şu sözleri kullanıyor:

“Kimlik olmadan dijital para birimlerini satmak veya satın almak imkansız olacak. İtibari para birimlerini sadece banka hesabı kullanan bankalar aracılığıyla çekmek mümkün olacak.”

Bunlara ek olarak Rusya Federasyonu, kripto para birimlerini ve borsaları yasallaştırma yolunda ilerlemeye karar verdi. Bununla birlikte bazıları, düşük güç maliyeti nedeniyle Rusya’yı madencilik için çekici bir yargı yeri olarak görüyor ve statünün daha fazla yasallaştırılmasının bu faaliyete olan talebi artıracağını düşünüyor.