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Kripto Paraları Asıl Bu Grup Düşürüyor! Kabus Yine Başladı!

Büyük satışları kim yapıyor? Bitcoin fiyatını dibe çekiyorlar ve devam edecek gibi görünüyor.
21:06
11 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki FTX kaynaklı FUD ciddi erimelere neden oldu ancak ek satışların bir kaynağı var. Kabus yeniden başladı. Kripto para yatırımcılarının en büyük korkusu artan balina satışlarıdır. Çünkü bu satışlar dibin uzak olduğuna işaret eder ve Bitcoin fiyatını hızla aşağıya çekebilir. Son günlerde neler oluyor? Kripto paralar neden bu denli hızlı düşüyor?

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Madenciler, kripto paralar bu grup sebebiyle düşüyor ve muhtemelen bir süre daha düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Crypto Quant Analisti Julio Moreno bugün bu konuyu ele aldı. Gerçekten de şu anda madencilerden borsalara daha yüksek akışlar görüyoruz. Bitcoin madencilerinin gelirleri tüm zamanların en düşük seviyelerinde. Geçtiğimiz birkaç ay içinde bazı madencilik şirketleri ağır mali sıkıntılar yaşadığını açıkladı, iflas başvurusunda bulunanlar bile oldu.

Başka bir madenci kapitülasyon olayı görecek miyiz?

Burada #Bitcoin fiyatları düşerken madencilerin rezervlerinin nasıl düştüğünü görebilirsiniz. Madenciler hala rezervlerinde yaklaşık 757 bin Bitcoin tutuyor. Eğer kripto para piyasalarındaki olumsuzluk devam ederse daha fazla madencinin satış yaptığını görebiliriz. Bu durum fiyatların düşmeye devam etmesi anlamına geliyor.

Kripto Paralar Son Durum

Piyasaların kümülatif değeri 850 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin hakimiyeti ise enteresan şekilde %38’e düştü. Geçmiş ayı piyasalarında Bitcoin hakimiyetinin çok kolay %50 ve üzerine çıktığını gördük. Ancak bu son düşüşte altcoinler inanılmaz kayıplar yaşamadı. Bunun sebebi henüz balinaların altcoin sepetlerini boşaltmaması olabilir. Bitcoin 16.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasa değeri ise 322 milyar dolara geriledi.

Ethereum, altcoinler için söylediğimiz şeyleri teyit eder mahiyette LUNA krizindeki dibinin üzerinde bulunuyor. ETH 1.260 dolardan alıcı buluyor. Bugün Binance CEO’su CZ kripto paraların kendi 2008 krizini başlattığını söyledi. Şimdilik FTX çöküşünün piyasalardaki sonucu 15.500 dolar dibi oldu. İlerleyen günlerde bu olayla bağlantılı iflas açıklayacak şirket ve kripto para projeleri yakından takip edilmeli, LUNA olayında da asıl çöküş Celsius ve diğerlerinin iflasıyla yaşanmıştı.

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