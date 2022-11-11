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Kırmızı Alarm! Bitcoin’de Bir İlk Gerçekleşti! 2 Analistten Kritik Uyarılar Geldi!

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezerken, önemli bir metrik piyasadaki mevcut krizin ciddiyetini ortaya koyuyor. 
22:40
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sularda gezerken, önemli bir metrik piyasadaki mevcut krizin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), Tarihin En Düşük Seviyesinde!

Kripto para borsası FTX, nihayet iflas işlemlerini başlattı. Şirketin CEO’su Sam Bankma-Fried de istifa ettiğini duyurdu. Birkaç gündür  süregelen likidite krizi ve FTX krizine yönelik gelişmeler, kripto para piyasasını derinden sarstı. Bitcoin de bu süreçte büyük darbe aldı. Stok-Akış-Modeli’nin mucidi ve kıdemli analist Plan B, Bitcoin’e dair tedirgin eden bir veriyi paylaştı. Bitcoin’in göreceli güç endeksi (RSI) grafiğine dikkat çeken uzman  endeksi tüm zamanların en düşük seviyesi olan 40.5’e gerilediğini bildirdi. Endeks, ilk kez 40 seviyesine geriledi. Göreli güç endeksi finans piyasaların analizinde kullanılan bir teknik indikatördür. RSI (Relative Strength Index), olarak bilinen endeks bir varlık fiyatındaki yüksek değerli veya düşük değerli koşulları değerlendirmek için varlığın son fiyat değişikliklerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer.

Bitcoin’de RSI Haziran 2022’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan 43.7’nin altına düşmüştü. Bu da aylık tüm zamanların en yüksek değerinin neredeyse %60 altında.  Değerlerin yorumlanması  varlığın “aşırı alındığını” veya “aşırı satıldığını”  ortaya koyar. 70’in üzerindeki RSI değerleri aşırı alım bölgesi ve 30 altındaki değerler aşırı satım bölgesidir. Aynı zamanda, analitik şirketi CryptoQuant’ın son raporuna göre, üç ila altı ay önce coin  satın alan orta vadeli Bitcoin yatırımcıları, BTC’lerini borsalara taşıyor. Bu satış baskısı riskini artırıyor. Dolayısıyla da BTC fiyatına risk teşkil ediyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise hodl yapmaya devam ediyor. ABD’de de yıllık enflasyon 7.7 oranında beklentilerin altında gelirken, piyasa hafif de olsa toparlanmaya başladı. Ancak, FTX krizi piyasaya baskı yapmaya devam ediyor. Bu süreçte, Beyaz Saray, senatörler ve SEC başkanından gelen olumsuz açıklamalar piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Analist: Bu Seviye Önemli!

Son birkaç gündür analsitler de karamsar bir tablo çiziyor.  Sektörde  Moustache olarak bilinen analist, Bitcoin’de riskin devam ettiğini bildirdi. Analiste göre, BTC‘nin tehlikeli sulardan çıkabilmesi için Haziran ayının dip seviyeleri olan 17.600 doları geçmesi gerekiyor. BTC, an itibariyle 16.954 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in toparlanması, Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle ivme kazandı. Fed’in faiz politika oranını 50 baz puan artıracağına dair görüş daha ağır basmaya başladı.

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