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Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri olan Shell, madeni yağ ve soğutma çözümlerini Bitcoin (BTC) madencilerine sunmayı hedeflediğini duyurdu.

Shell’den Madencilik Adımı

Petrol devi şirket, etkinliğin organizatörü Bitcoin Magazine ile iki yıllık bir ortaklık imzaladığı için 2023 ve 2024 Bitcoin Konferanslarına sponsor olacak. Yapılan duyuruya göre konferanslara, Shell’in madeni yağ ve soğutma çözümleriyle Bitcoin madenciliğinin enerji maliyetlerini iyileştirme konusunda madencilik aşamasında Shell temsilcileri katılacak.

Shell Lubricants’ın ABD soğutma lideri Darin Gonzalez, şirketin müşterilerine karbon azaltıcı alternatifler sunmayı hedeflediğini belirterek, “soğutma sıvısının en önemli faydalarından birinin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji olduğunu” da sözlerine ekledi. Bitcoin Magazine CEO’su David Bailey, Shell gibi bir enerji devinin madencilik alanına girmesinin “Bitcoin için büyük bir kazanç” olduğunu belirtti.

Şirketin Kripto Madenciliği Başarısı

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir duyuruda Shell, veri merkezleri için soğutma sıvısı sunmak adına ürün portföyünü genişlettiğini ve “üçte biri doğrudan elektronik soğutma bileşenlerinden gelen küresel elektrik tüketiminin kabaca %1’ini oluşturduklarını” belirtti. Belirtilen veri merkezleri BTC madenciliği için de kullanılıyor. Shell, merkezi Londra’da bulunan ve ABD merkezli tamamına sahip olunan bir yan kuruluşu olan Shell USA’yi içeren küresel bir enerji ve petrokimya şirketleri grubu. Ayrıca bir sonraki Bitcoin Konferansı gelecek yıl Mayıs ayında Miami, ABD’de yapılması planlanıyor.

Öte yandan 2020 yılında duyurulduğu üzere, OOC Oil & Gas Blockchain Konsorsiyumu olarak bilinen Shell ve Exxon gibi enerji devleri de dahil olmak üzere 10 şirketli bir konsorsiyum, Amerika’da petrol sahası su işleme ödemelerini başarıyla yönetmişti. Ayrıca son madencilik haberlerinde, kripto para borsası Binance’in madencilik hizmetleri kolu olan Binance Pool , Bitcoin madencilerini 500 milyon dolarlık bir krediyle kripto kışını atlatmaları için desteklemeyi hedeflediğini açıkladı.