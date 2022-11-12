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Dogecoin (DOGE) 9 Kasım’da 0,071 dolardan düşük bir seviyeden 10 Kasım’da 0,093 dolara yükselerek güçlü bir geri dönüş yaptı ve 24 saat içinde %25’ten fazla değer kazandı. Buna rağmen Dogecoin fiyat tahmini düşüş eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor.

DOGE’da Balina Hareketliliği

Kripto para balinalarını izleme platformu Whale Alert tarafından açıklanan verilere göre, Perşembe günü yaklaşık bir saatte, art arda altı işlemde yaklaşık beş milyar DOGE aktarıldı. Piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto para birimi olan DOGE, 31 Ekim tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.1422 dolara ulaştı. Ancak mevcut konumda yaklaşık %45 oranında bir düşüşle 0.0829 dolardan işlem görüyor. Tesla CEO’su ve Dogecoin savunucusu Elon Musk, Twitter’ı başarıyla satın almasının ardından DOGE’nin fiyatı yükselmeye başlamıştı. Ancak kripto para borsası FTX’in iflas ettiği haberi yayıldıkça, DOGE’nin ve tüm kripto para piyasasının değeri düştü.

Yakın zamanda Twitter’ı satın alan ve şirket içi ve müşteri politikasında önemli değişiklikler yapan Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 2023 yılı ne kadar zorlu olursa olsun işletmelerinin buna hazır olduğunu ilan etmek için şirketinin resmi görevini üstlendiğini duyurdu. Dogecoin üzerinde olumlu etkilerinden biri ise Twitter’ın bir ödeme ve bahşiş seçeneği olarak kripto para birimini planlı entegrasyonundan kaynaklanabilir. Ayrıca son Twitter kullanıcı aktivite seviyeleri, DOGE ve holder’larının yatırımlarının meyvelerini yakında alabileceklerinin bir işareti olabilir.

DOGE Fiyat Analizi

Öte yandan teknik olarak Dogecoin %38.2 Fibonacci düzeltmesini tamamladı. Yazı kaleme alındığında 0.0828 doların üzerinde işlem görüyor. Fiyat belirtilen seviyenin altına düşerse, bir sonraki 0,0725 dolarlık destek seviyesine ulaşılana kadar daha fazla satış mümkün olabilir. Aynı zamanda aşağı yönlü bir trend çizgisi 0,093 ABD dolarındaki güçlü direnci genişletebilir. Ayrıca DOGE 0,093 doların üzerine çıkmayı başarırsa, bir sonraki 0,099 dolar veya 0,1080 dolar direnç seviyesine geçebilir. Olumlu gelişmelere rağmen Twitter’a dava açıldığı haberi DOGE üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor ve bu durumdan daha fazla zarar görebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.