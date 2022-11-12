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Son 7 gün kripto para yatırımcıları için gerçek bir kabustu ve kaos devam ediyor. FTX hacklendi, altcoinler hızla satılıyor. Saldırgan yüz milyonlarca dolar değerinde kripto parayı FTX borsasından taşıdı. Henüz FTX yönetimi ve SBF’nin bu olaydaki katkısı ortaya çıkarılmış değil. İflas başvurusunun üzerinden 1 gün geçmeden gelen saldırının detayları neler?

Bu Altcoinleri Satıyor!

FTX kripto cüzdanlarıyla ilgili gizemli fon hareketlerinin ardından, çeşitli ağlardaki token varlıkları tasfiye edilmeye başlandı. FTX’in hacklendiğine dair haberlerden kısa bir süre sonra iki işlemde 12 milyon dolar değerinde Chainlink (LINK) satıldı. Anlık yüklü satış sebebiyle fiyat hızla düştü ve işlem tamamlanana kadar 2 milyon dolarlık fiyat kayması görüldü. Ayrı olarak, Polygon ağında 3 milyon MATIC tokeninin 2,4 milyon dolara satıldığı tespit edildi.

Stablecoin ihraççısı Tether ise bu sabah erken saatlerde Avalanche ve Solana ağlarında yaklaşık 30 milyon dolarlık USDT’nin dondurulduğunu açıkladı. Bu fonların hacker’a ait olduğu düşünülüyor. FTX saldırganı Avalanche’da 3,9 milyon doların üzerinde Tether (USDT) ve Solana’da 27,5 milyon dolarlık USDT tutuyordu.

Altcoinler Neden Düşüyor?

Saldırgan sadece 1 saat içinde milyarlarca token sattı, milyon dolarları aşan satışlar birçok altcoinin fiyatının erimesine neden oldu. Son yapılan satışlar ise 194 Milyar SHIB, 1,58 Milyon LINK, 9,67 Milyon MATIC ve 974.719 APE satıldı. Satışlar bu altcoinlerin fiyatını Bitcoin’in 15.500 dolara düştüğü gün gördüğü seviyelerin altına itti. Sorun şu ki eğer altcoinlerdeki panik satışları devam ederse Binance CEO’su CZ’nin dün ortaya attığı 2008 krizi senaryosu gerçekleşebilir.

Kripto paraların kümülatif değeri 848 milyar dolara kadar geriledi. Bitcoin fiyatı 16.800 dolarda bulunuyor. Son 24 saatin en fazla kaybedenleri ise sırasıyla (ilk 50 kripto para arasında) CRO, ALGO, AAVE (FTX saldırganından yüklü satış geldi), SOL, AVAX, ICP, APE, MATIC, NEAR ve ATOM oldu. Bunların çoğu ve LINK özellikle saldırganın satışları sebebiyle eriyor. PancakeSwap ve birçok DeFi platformunda saldırganın satışları sürüyor.

Peki FTX Kurucusu SBF nerede? İddialara göre Bahamalar’dan uçakla başka bir yere kaçıyor ancak uçak henüz inmediği için iddia teyit edilebilmiş değil.