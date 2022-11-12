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Kripto para piyasası, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında ilk üçte yer alan FTX‘in karşı karşıya olduğu likidite sorunlarının ortaya çıkmasının ardından ve 11 Kasım’da resmi iflas duyurusunun ardından oluşan şok dalgaları ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu şok dalgalarına bugün erken saatlerde FTX’in hack’lendiği ve borsadaki müşteri fonların büyük bir kısmının boşaltılması şokun etkisinin daha da artmasına neden oldu. Binance CEO’su CZ, yaşananlara tepki gösterdi.

Binance CEO’su CZ: Berbat

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘ın CEO’su CZ, FTX’in hack’lenmesinin ardından kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Berbat! Ve bu bir adamın hatası yerine kriptonun hatası olacak…” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Binance, FTX’in iflasını duyurmasından önce borsayı kurtarmak için harekete geçmiş, CZ borsayı satın almayı planladıklarını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Binance, “Başlangıçta, umudumuz FTX’in müşterilerinin likidite sağlamaları için desteklenmesiydi, ancak işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde” açıklaması ile anlaşmadan geri çekildiğini duyurmuştu.

Kripto Para Piyasasında FTX Hack’i Şoku

Bugün erken saatlerde birçok FTX kullanıcısının bakiyesinin sıfırlandığını görmesi üzerine başlayan tartışmaları, 400 milyon doların üzerinde müşterilere ait kripto paranın FTX’ten çeşitli kripto para borsalarına ve platformlara taşınması ve bir kısmının satılmasının tespit edilmesi takip etti. FTX’in resmi Telegram kanalından borsanın hack’lendiği, kullanıcıların borsanın internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanmamaları yönünde çağrılarda bulunulması hack iddialarının geçerlilik kazanmasını sağladı. Reuters, FTX’in hack saldırısı sonucunda 1 milyar doların üzerinde müşteri fonunu kaybettiğini bildirdi.

FTX’in hack’lenmesinin ardından hacker’ın veya hacker’ların çaldığı kripto paraları çeşitli borsalarda ve platformlarda hızla satarak tasfiye ettiği görüldü. İlk belirlemelere göre hacker, iki işlemde 12 milyon dolar değerinde Chainlink (LINK) sattı. Anlık yüklü satış sebebiyle altcoin’in fiyatı hızla düştü ve işlem tamamlanana kadar 2 milyon dolarlık fiyat sapması görüldü. Ayrıca, Polygon ağında 3 milyon MATIC token’ının 2.4 milyon dolara satıldığı tespit edildi.

En büyük stablecoin USDT’nin ihraççısı Tether, sabah erken saatlerde Avalanche ve Solana ağlarında yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki USDT’nin dondurulduğunu açıkladı. Bu fonların hacker’a ait olduğu düşünülüyor. Hacker, Avalanche’da 3.9 milyon doların üzerinde USDT ve Solana’da ise 27.5 milyon dolar değerinde USDT tutuyordu.

Henüz FTX yönetimi, borsanın kurucusu ve eski CEO’su SBF’nin bu olayın neresinde olduğu ortaya çıkarılmış değil. Özellikle SBF’nin sessizliğini koruyor olması “kaçıyor” yorumlarının yapılmasına neden olmuş durumda. İflas başvurusunun üzerinden 1 gün geçmeden gelen hack saldırısının arkasında kim veya kimler olduğu büyük merak konusu.