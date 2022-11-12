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  •   Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!

Son Dakika: Amerika’dan FTX ve Kripto Para Açıklaması! Artık Zamanı Geldi!

2008 krizinin benzeri kripto paralarda yaşanacak mı? Şimdilik toz bulutu dağılmış değil. ABD süreci yakından izliyor.
14:14
12 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası FTX artık iflas etti ve bu sabah itibariyle soyuldu. ABD bunu görmezden gelmiyor. Borsayı kimin soyduğu henüz netleşmemişken ABD Hazine Bakanı Yellen konuyla alakalı oldukça önemli bir açıklama yaptı. Kripto para yatırımcılarını zor günler bekliyor.

Kripto Para Açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Sam Bankman-Fried’in FTX kripto imparatorluğunun patlamasının, kripto para pazarının “çok dikkatli bir düzenleme” gerektirdiği görüşünü güçlendirdiğini söyledi. FTX’teki çalkantılar, zaten aylardır fiyat düşüşleriyle kuşatılmış bir kripto piyasasını sarstı. Şimdi bir mahkeme, bir bütün haline getirilmek isteyen müşterilerin, alacaklıların ve iş ortaklarının çıkarlarının nasıl ele alınacağına karar verecek.

Dosyalama, geçen yıl dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu ve yalnızca o yıl 700 milyar dolardan fazla kripto trade yaptığını söyleyen bir şirket için dramatik bir çöküşü temsil ediyor. Bankman-Fried’in 16 milyar dolarlık serveti, tarihin en büyük servet yıkımlarından biri olarak yok oldu. Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen G20 liderler zirvesine giderken konuşan Yellen, bu durumu, kuralların yatırımcıları daha iyi koruduğu gelişmiş finans piyasalarıyla karşılaştırdı.

“Diğer düzenlenmiş borsalarda müşteri varlıklarını ayırırsınız. Diğer düzenlenmiş borsalarda müşteri varlıklarını ayırırsınız. Bir borsanın müşterilerinin mevduatlarını kullanabilmesi ve bunları kaldıraçlı, riskli yatırımlara yönlendirmesi, buna asla izin verilmemeli.”

ABD Kripto Para Düzenlemesi

Joe Biden Mart ayında, Hazine de dahil olmak üzere bir dizi federal kuruma kripto paraları incelemeleri için bir emir yazdı. Yellen, bireysel yatırımcılar için kayıplardan yakınırken, FTX fiyaskosunun, kripto finansal sisteme daha fazla dahil olsaydı ciddi etkileri olabileceğini söyledi.

“En azından bankacılık sektörümüzle derinlemesine entegre değil ve bu noktada finansal istikrar için daha geniş tehditler oluşturmuyor”.

LUNA olayından sonra da bugünlerde yapılan açıklamalara benzer şekilde SEC Başkanı Gensler ve Hazine Bakanı Yellen, acil kripto para düzenlemelerine duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Ancak aylar geçmesine rağmen ABD henüz kripto paralar konusunda net bir yasal çerçeve oluşturamadı.

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