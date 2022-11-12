Blockchain teknolojisini sadece kripto para alım satımı yaptığımız ya da NFT takibi gerçekleştirdiğimiz bir teknoloji olarak görmememiz gerekiyor.

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Blockchain teknolojisini sadece kripto para alım satımı yaptığımız ya da NFT takibi gerçekleştirdiğimiz veya Metaverse dünyasını inşa etmek için kullanacağımız bir teknoloji olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü bütün bunların dışında, işin arka planında dokunulmak istenen farklı şeyler de var. Hem de iyilik üzerine!

Dinlediğiniz zaman bir nevi Blockchain teknolojisinin olumlu anlamda neleri değiştirebileceğini anlamış olacaksınız. Dile getireceklerim Finans alanına dokunsa da, Blockchain’in dünyayı daha güzelleştirecek insani yardım işleri için nasıl kullanıldığına bakalım dilerseniz.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 2016 yılının Mayıs ayında Ürdün’de yeni bir program başlatır. Azrak Göçmen Kampı’nda bulunan mültecilere o bölgede bulunan bir marketten alışveriş yapmaları için kuponlar dağıtır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), bu kuponları halihazırda kullandığı biyometrik tanımlama teknolojisinin içine Blockchain’i entegre eder, dolayısıyla mülteciler süpermarkette alışverişlerini yaptıktan sonra kasada retina okuyucuya bakarak bu kuponları kullanırlar. Bu sayede, mültecilerin bütün işlemleri sorunsuz bir şekilde Blockchain üzerinde tutularak, hem bürokrasi ve kağıt masrafından hem de bankalara verilen komisyonlardan tasarruf sağlanarak gerçekleşir. Proje o kadar başarılı olur ki, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) projeyi tüm Ürdün’e yayarak, ayda 100,000 ABD Doları tasarruf sağlamayı hedefler.

Bu teknolojinin kullanılması sonucunda, Blockchain konusundaki iyimserler, mültecilerin işlemlerinin kayıt altına alınması sayesinde, insanların bir kredi geçmişi oluşturulabileceğini ve yeni yerleştikleri ülkelerde finans sistemine girişlerinde kolaylık sağlanabileceğini düşünüyorlar. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar da buluşalım lütfen.

Turan Sert hocama Blockchain üzerine kaleme almış olduğu makalelerini kullanmama izin verdiği için teşekkür ederim.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Ben Sercan.