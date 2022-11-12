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Sam Bankman-Fried Açıkladı: Kaçmadım!

Sam Bankman-Friend hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Yaptığı bu açıklamalar Do Kwon’u hatırlatır nitelikte.
18:31
12 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaşanan ikinci büyük çöküşün mimarı olarak kabul edilen FTX’in CEO’su SBF’nin geçtiğimiz saatlerde Güney Amerika’ya bir uçuş gerçekleştirdiği ve bunun da binlerce kişi tarafından online olarak takip edildiği bildirilmişti.

SBF Durumu Yalanladı

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried bugün Reuters’a verdiği demeçte, Bahamalar’da olduğunu ve iflas başvurusunda bulunduktan sonra Güney Amerika’ya uçtuğuna dair Twitter’daki spekülasyonları reddettiğini ve icra kurulu başkanı olarak görevden alındığını söylemişti.

Biraz önce gelen son dakika bilgisene göre ise bazı kaynaklar SBF’nin hala Nassau’da olduğunu iddia ediyor. FTX Genel Merkezi, Bahama Kraliyet polisi tarafından kontrole alındı. SBF ve babası Joe Bankman tasfiye memurları ile görüşmelerine kaynaktan gelen bilgilere göre devam ediyorlar.

FTX Olayı Neydi?

Geçtiğimiz aylarda çok büyük bir Luna krizi patlak vermişti. Bu kriz doğrultusunda büyük bir stablecoin yaratıcısı olan Terra Luna iflasını açıklamak zorunda kalmıştı. Ardından olaylar birbiri ardına geldi ve olay şirket CEO’su Do Kwon’un firar etmesine kadar uzanmıştı. Bu yaşanan süreçte kripto para piyasası, başta Bitcoin olmak üzere büyük bir çöküşün içine girmiş ve yatırımcılarına büyük kayıplar yaşatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise bu olayın bir benzeri yaşandı. Dünyaca ünlü FTX borsasına bağlı FTT coin’iyle ilgili, Binance borsası tasarrufunu açıklayarak ellerinde bulunan milyonlarca dolarlık FTT token’larını satacaklarını belirtmişti. Daha sonrasında açıklamalar birbiri ardına gelmiş ve yaşanan bu hadiseler yatırımcıların FTX’e olan güvenlerinde gözle görülür bir azalma yaşanmasına sebep olmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından yatırımcılar tüm varlıklarını FTX borsasından çekmeye başladığında ve FTT coin’lerini ellerinden çıkarma yoluna gittiklerinde geri dönüşü olmayan bir çöküş gerçekleşti ve olay borsanın iflasına kadar gitti.

Şu anda ise şirketin eski CEO’su SBF kimi kaynaklara göre kaçak durumda bulunuyor. Durumun nereye varacağı ise herkes tarafından yakından takip edilecekmiş gibi görünüyor.

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