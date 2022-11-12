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FTX’in Yeni CEO’sundan Hack Olayı Adına Şok Açıklama!

Çöküşüyle kripto para piyasalarında derin etkiler uyandıran FTX'den hack olayı ve şirketin yürüttüğü çalışmalar hakkında şok açıklama!
21:35
12 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çöküşü ile kripto para piyasalarında Bitcoin (BTC) ve diğer altcoinlerin ciddi değer kayıplarına sebep olan borsa FTX’in Yeniden Yapılandırma Baş Sorumlusu ve FTX CEO’su yatırımcılara umut veren bir açıklamada bulundu.

FTX’den Yeni Soğuk Cüzdan

Geçtiğimiz hafta içerisinde ciddi zorluklarla karşı karşıya kalan ve bu nedenle kripto para piyasalarında çok ciddi kayıplara neden olan FTX’in çöküşüyle ilişkilendirilen eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın koltuğunu devrettiği ve aynı zamanda borsanın Yeniden Yapılandırma Baş Sorumlusu John Ray, şirketin borçluluk yükümlüklerini yerine getirilmesi adına çalışmalar yürütüldüğünü ve yeni bir soğuk cüzdan girişimlerinin sürdüğü sinyallerini vererek FTX Global ve şirketin Amerika kolu olan FTX US hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

FTX US ve FTX 11. Bölüm Borçluları olarak yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, nerede olursa olsun tüm varlıklarını güvence altına almak için her türlü çabayı göstermeye devam etmektedir. Diğer hususların yanı sıra, alım satım ve para çekme işlevlerini kaldırma ve tespit edilebilen çok sayıda dijital varlığı yeni bir soğuk cüzdana taşıma sürecindeyiz.

FTX’den Hack Açıklaması

FTX kullanıcılarına umut verici açıklamalarının ardından şirket CEO’su borsanın bugün karşı karşıya kaldığı hack olayıyla alakalı kolluk kuvvetleriyle beraber bir çalışma yürütüldüğünü ve aktif bir inceleme sürecinin içerisinde bulunduklarını belirtti. FTX CEO’su yaşanan sıkıntılı sürece ek olarak yaşanan hack olayıyla alakalı açıklamalarında şunları söyledi:

Bugün bildirildiği üzere, belirli varlıklara yetkisiz erişim gerçekleşmiştir. Buna yanıt olarak derhal aktif bir inceleme başlattık. Kolluk kuvvetleri ve ilgili düzenleyici kurumlarla temas halindeyiz ve bu kurumlarla koordinasyon halindeyiz.

Piyasaların önde gelen kripto para borsası FTX’in iflasının ardından Bitcoin fiyatında etkili olan düşüş ivmesi ile yazı kaleme alındığında 16.837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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