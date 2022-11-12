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Tecrübeli Analistten Bitcoin’de Umut Işığı: Bu Seviye Güçlendirebilir!

Tahminleriyle nam salan tecrübeli analistten, lider kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) yükselişi getirebilecek seviyeler! İşte detaylar!
23:15
12 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren kıdemli analist, Bitcoin’in (BTC) fiyatının 10.000 dolara kadar düşmesinin pek mümkün olmadığını ileri sürdü.

BTC’de Yükseliş Beklentisi

Yeni bir analiz videosunda kıdemli analist Jason Pizzino, YouTube üzerinden 279.000 abonesine lider kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatında etkin rol oynayan boğaların büyük olasılıkla uzun vadeli bir zaman diliminde destek seviyesini savunacağını ve 10.000 dolar seviyesine gerilemesini engelleyebileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir bahsettiğim gibi 10.000 doları vadeli işlem piyasasında görmememiz için oldukça zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadarki düşük döngü için spot piyasada 14.900 dolar gibi bir seviyeniz var. Hangi borsada olduğunuza bağlı olarak kripto para biriminin en düşük seviyesi olarak 15.500 doları görebileceğimizi öngörüyorum.

Bununla birlikte kıdemli analist Bitcoin’in fiyatında oluşabilecek olası bir yükseliş hareketiyle, iflas eden kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana yaşanan kayıpları hızla silebileceğini iddia ederek konu hakkında şunları söyledi:

18.500 dolar veya 18.600 doların üzerine çıkarsak yaşanan düşüşün yalnızca bir sarsıntı ve büyük bir düzeltme olduğuna dair çok güçlü bir işaret olabilir. Ayrıca Kasım ayı boyunca belki de yaşana değer kayıplarının birçoğunu kurtarmaya çalışabiliriz. Ardından 20.000 dolar seviyesi yeniden gelebilir. Belirttiğim bu görüş Bitcoin’in 18.500 doların üzerine çıkamayacağımız, tekrar aşağı inemeyeceğimiz veya haftalar içinde daha yüksek bir dip yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Bize bunu zaman gösterecek. Ancak benim görüşüm Bitcoin’in muhtemelen geri gelip daha yüksek fiyatları test edecek.

Bitcoin’de Kritik Destek

Öte yandan kıdemli analist Jason Pizzino Bitcoin’in fiyatında etkili olan düşüş ivmesi devam eder ve düzenli olarak 17.500 doların altında kapanmaya başlarsa, fiyatın daha düşük bir destek seviyesine kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Kasım ayında Bitcoin’in düşüş hareketi devam ederse 2019 yılına benzer şekilde gerileme etkisi arttırabilir. Ardından kripto para biriminin fiyatı kritik bir destek bölgesi olan 13.500 dolara kadar gerileyebilir.

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