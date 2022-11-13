SEC ile yaşadığı amansız mücadelenin etkilerini sonuna kadar yaşan Ripple (XRP) cephesinden FTX hakkında çarpıcı bir yorum geldi.

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Ripple Labs’ın baş teknoloji sorumlusu, XRP Ledger ve XRP’nin ortak yaratıcısı David Schwartz, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın Ponzi yaratıcısı olarak adlandırılan itibarını bir şekilde savunmak için Twitter’a gitti.

Bugün erken saatlerde bildirdiği gibi SBF, mali kayıtlarında 9 Milyar Dolarlık bir açığı karşılayamaması üzerine FTX ve Alameda Research iflası için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

FTX’in Ponzi Bağlantısı Üzerine Twitter Tartışmaları

Bunu takiben Twitter dünyası, SBF’nin FTXcom aracılığıyla büyük ölçekli bir saadet zinciri düzenlemesi içerisinde bulunduğu ve bu nedenle onu Bernie Madoff gibilerle karşılaştırmasıyla çalkalanıyor. Ancak Ripple’ın CTO’su ikisi arasında “büyük belirgin farklar” olduğuna inanıyor, ancak yine de FTX’in daha sonra bir Ponzi olduğunu kabul ediyor.

Schwartz’a göre Sam Bankman-Fried, daha sonra meşru bir işle değiştirme umuduyla kasıtlı olarak bir saadet zinciri ile başlayan, ancak bunun yerine yaklaşık 65 milyar dolar değerinde tarihin en büyük saadet zincirini yaratan Bernie Madoff’un aksine, FTX’i yavaş yavaş bir piramit şemasına dönüşmeden önce meşru bir kripto para birimi işi olarak başlatmış gibi görünüyor.

Alameda Research para kaybetmeye başladığında FTX’in yavaş yavaş bir saadet zinciri haline geldiğine inanıyor. Bir başka olasılık da FTX’in kurucusunun şirketin kârlılığını artırmasını istemiş olması da olabilir.

Ayrıca şöyle devam etti:

Alameda para kaybetmeye başladığında ya da Alameda’nın daha fazla para kazanmasını istediğinde planı raydan çıktı. FTX’e büyük ve tamamen uygunsuz riskler yükledi, ilk başta muhtemelen daha kârlı hale getirmek için, sonunda da onu ayakta tutmak için.

İki Ponzi arasındaki bir diğer önemli fark ise Sam Bankman-Fried’in müşterilere izin verilmediği halde borç para vermesine karşın Madoff’un tüketicilere en başından itibaren para kaybettirmiş olması.

SBF’nin Bugünkü Net Değeri

SBF, zirvede olduğu dönemde 16 milyar doların üzerinde bir net değere sahipti. Ancak kriptonun bir zamanlar parlayan yıldızı, FTX’in çöküşünün ardından servetinin %98’ini tek bir günde kaybetti.

Bunun yanı sıra SBF için bir iddia daha ortaya atıldı ve net mal varlığının 3 dolara kadar gerilediğiyle ilgili yorumlar da interneti salladı.