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Kripto paralardaki 2023’teki heyecanlandıran yukarı yöndeki kırılmayı öncesinden öngörerek pozisyon alan kripto para analisti DonAlt, Bitcoin‘in (BTC) yukarı yönde koşması için oldukça fazla yerinin olduğu görüşünde.

“Saçma Derecede iyi Görünüyor”

Anonim kripto para analisti DonAlt, bu yazının hazırlandığı sırada 28 bin 432 dolardan işlem gören Bitcoin’in yaklaşık yüzde 32 oranında yükselebileceğini söyledi. DonAlt’a göre BTC son birkaç gündeki kötü haberlere rağmen yavaş yükselişini sürdürdüğü için oldukça güçlü görünüyor:

Bitcoin için son güncellememi paylaşıyorum. Fiyat bölgelerinde biraz değişiklik yaptım. Genel olarak saçma derecede iyi görünüyor diyebilirim. Geçen haftaki FUD’un (korku, belirsizlik ve şüphe) ve Twitter’daki paniğin grafikte görünmüyor olması ise oldukça komik. Bu çoğu insanın BTC’ye büyük ilgi gösterdiği anlamına geliyor.

DonAlt, FUD konusunda özellikle ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) en büyük kripto para borsası Binance, CEO’su Changpeng Zhao ve şirketin eski baş uyum sorumlusu Samuel Lim açtığı davayı işaret etti. Analiste göre BTC, dava haberinin ardından beliren 26 bin 500 dolar civarındaki son dip seviyesini koruduğu sürece yükselişini sürdürecek:

Şu anda en önemli yapı Binance FUD haberi üzerine kurduğumuz yapı. Eğer bu yapıyı koruyamayıp kaybedecek olursa bu ralli boyunca ilk kez yükselişin kötü haberlerle yeni dip seviyelere doğru düşüş olmuş olacak. Bu yapı korunduğu sürece bir süreliğine sakinleşeceğimizi düşünmem için yeterli olur mu? Sadece yukarı.

Analist ayrıca BTC için kilit fiyat seviyeleri belirleyerek Bitcoin’in 37 bin 700 dolara kadar yükselebileceğini belirterek “Direnç 28 bin 900 dolar, destek 28 bin dolar, aşağı yönde kırılım sonrası düşüş hedefi 25 bin 200 dolar ve kırılım sonrası yükseliş hedefi 37 bin 700 dolar.” sözleriyle en büyük kripto paradaki önemli seviyeleri işaretledi.

“Kötü Haberler Tükendi”

DonAlt ayrıca Bitcoin’de yükselişe geçmesinin nedenlerinden birinin, en büyük kripto paranın karşıtlarının sert eleştirileriyle birlikte kripto para endüstrisindeki büyük miktarda kötü haberi atlatmış olması olduğunu söyledi: