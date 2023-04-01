Dogecoin (DOGE) bir süredir sessizce işlem görüyor. Bu sessizlik uzmanların Dogecoin yorumları ne yönde, DOGE fiyatı ne olur sorularının gündeme gelmesine neden oluyor.

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Ünlü milyarder Elon Musk’ın açık bir şekilde destek verdiği dünyanın en büyük köpek temalı altcoin’i Dogecoin (DOGE) bir süredir sessizce işlem görüyor. Bu sessizlik uzmanların Dogecoin yorumları ne yönde, DOGE fiyatı ne olur sorularının gündeme gelmesine neden oluyor.

DOGE Fiyatı

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre DOGE fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 3,52 yükselişle 0,07672 dolardan el değiştiriyor. Veriler, Dogecoin fiyatının son 7 günde yüzde 2,41 artığını, son 30 günde ise yüzde 6,5 düştüğünü ortaya koyuyor.

10.6 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en büyük köpek temalı altcoin’i olma ünvanını elinde bulunduran Dogecoin’in en yakın rakibi ise 6.3 milyar dolar piyasa değeri ile Shiba Inu (SHIB). SHIB fiyatı ise bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,69 yükselişle 0,00001085 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin Yorumları

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Kaleo, Dogecoin’in kripto para yatırımcılarının dikkatini çekecek şekilde yükselmek için hazırlık yaptığını düşünüyor. Analist, Dogecoin yorumlarının birinde “İyi bir sıkışma görene kadar hala kral DOGE’la birlikte gitmeye devam edeceğim. Grafik bunu yapmamak için çok hazır görünüyor. Dogecoin’in kendi anını yaşamaması için çok fazla altcoin zaten sıkıştı ve patladı. Bir kez daha, hızlı bir şekilde BTC’ye geri dönmeyi planlıyorum ancak yine de sağlam bir yükseliş için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da DOGE’in harekete geçmesinin genellikle tek bir hamlede ve hızla gerçekleşiyor olması. Bu nedenle şu anda olduğu gibi sıkıcı olduğu dönemlerde alım yapmak daha iyi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaleo’nun paylaştığı Dogecoin grafiği fiyata en yakın kritik direnç seviyesinin 0,765 dolar civarından geçen diyagonal direnç olduğunu gösteriyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde günlük birden fazla günlük mum kapanışı yapması analistin beklediği büyük yükselişin tetikleyicisi olabilir.