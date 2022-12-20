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Binance İstifa İle Sallandı! Bakın Hangi Üst Düzey Yönetici İstifa Etti!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance zor günler geçiriyor olabilir. Şirket içerisinde çok büyük bir ayrılık yaşandı.
21:20
20 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance’i çevreleyen artan endişeler, dünyanın en büyük kripto borsasında yüksek profilli bir yol ayrımına sebep oldu. Eski Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Jo Johnson, Binance’in Birleşik Krallık danışma kurulundaki görevinden istifa etti.

Lord Johnson Bifinity’den Ayrıldı

Jo Johnson ya da diğer bilinen şekliyle Marylebone’lu Lord Johnson, daha önce kardeşinin başbakan olduğu dönemde üniversiteler, bilim, araştırma ve inovasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı. Eylül ayında, Binance’in ödeme alanında faaliyet gösteren bir yan kuruluşu olan Bifinity’nin danışmanlığını üstlendi.

The Telegraph tarafından yayınlanan bir rapora göre, borsanın mali durumu üzerindeki artan baskı kararını teşvik etti. Gazete Johnson’ın şu sözlerini aktardı:

Geçen hafta danışma kurulundan istifa ettim ve bu kurulda veya ilgili herhangi bir kuruluşta hiçbir rolüm yok.

Binance’den bir sözcü de şu açıklamayı yaptı:

Lord Johnson kısa bir süre önce FutureLearn’ün icra kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Kendisi dijital öğrenme platformundaki yeni rolüne odaklanacak ve diğer faaliyetlerini azaltmaya çalışacak.

İlginç bir şekilde Bifinity, Mart 2022’de Binance tarafından, eski Kültür ve Dijital Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ed Vaizey ile birlikte kuruldu. Lord Vaizey aynı zamanda Binance’in küresel danışma kurulunun da bir üyesiydi.

Binance İngiltere pazarına girmek için mücadele ediyor

Yüksek profilde gerçekleşen bu çıkış, popüler borsanın mali durumuyla, özellikle de Proof-of-Reserve’iyle ilgili endişelerle karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi. Ülkedeki Birleşik Krallık düzenleyicileri, Binance’in şeffaflık eksikliğiyle ilgili sorun yaşadı. Bu durum, borsanın Aralık 2021’de Finansal Davranış Otoritesi ile anlaşmazlığa düşmesiyle sonuçlandı.

Eski hükümet bakanlarının devreye girmesi ve ülkedeki düzenleyicileri ve politikacıları memnun etmeye yönelik diğer bazı çabalar Binance için boş bir çaba olarak kaldı. Ülkedeki piyasa gözlemcileri, borsanın faaliyetleri hakkında üç ayrı uyarı yayınladı.

Binance geçtiğimiz hafta borsanın denetimini yürüten Paris merkezli muhasebe firması Mazars’ın kriptoya yönelik hizmetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından haberlere konu olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın olası kara para aklama ihlallerine ilişkin raporları Binance ve yöneticileri için işleri daha da kötüleştirdi.

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