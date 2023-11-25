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Patlamaya Hazır Kripto Para Arıyorsanız Analistin Vurguladığı 2 Altcoin Bunlar

Özet

  • Ünlü analist Michaël van de Poppe bugün iki altcoin paylaşımı yaptı.
  • Her iki altcoin için beklentisi yüksek.
  • Analist kritik direnç ve destek noktalarını vurguladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe, Covalent (CQT) ve Media Licensing Token (MLT) ile ilgili olarak bugün X’te önemli değerlendirmeler yaptı. Analist gelecek vaat eden iki token hakkında, kritik direnç bölgelerinde gezinirken ve potansiyel kırılma senaryolarını sergilerken öngörülerini de açıkladı. Poppe’nin değerlendirmelerine bakalım.

İçerikler
Covalent (CQT): Son Direnç Bariyerini AşmakMedia Licensing Token (MLT): Teknik Analiz Yörüngesini Takip Etmek

Covalent (CQT): Son Direnç Bariyerini Aşmak

Kripto para birimi Covalent (CQT), son direnç bölgesiyle mücadele ederek kendisini çok önemli bir noktada buluyor. Van de Poppe’ye göre, 0,225-0,26 dolar aralığındaki bir atılım, on sekiz aylık birikim bölgesinin sonunu işaret edebilir. Potansiyel kırılma CQT için yeni bir aşama başlatabilir.

Analist düşüş yönlü seviyelere de vurgu yapıyor. Buna göre 0,16-0,18 dolar aralığına bir düşüş, özellikle bir Destek/Direnç (S/R) dönüşü meydana gelirse, ilgi çekici bir fırsat sunacak.

Media Licensing Token (MLT): Teknik Analiz Yörüngesini Takip Etmek

Media Licensing Token (MLT) söz konusu olduğunda Van de Poppe, teknik analiz (TA) modellerine bağlılık gözlemliyor. Token şu anda 0,108 doların üzerinde tutunuyor ve 0,18-0,23 dolar aralığındaki dirence doğru devam etme arayışının işaretlerini gösteriyor. Bu pozitif ivme, TA yörüngesiyle uyumlu. Ayrıca MLT için potansiyel yukarı yönlü harekete işaret ediyor.

Teknik analizin ötesinde Van de Poppe, MLT için kayda değer gelişmeleri vurguluyor. İlk olarak analist LP staking’in kripto para birimi MLT için kullanıma sunulmasının, token sahipleri için ek bir katılım katmanı sağladığını belirtiyor. Bu özellik token’ın faydasını artırdığı için ekosisteme daha fazla katılımcı çekecek.

MILC Metaverse Sosyal Topluluğu iyileştirmelerden geçti ve Van de Poppe ufukta daha fazla geliştirme olduğunu öne sürdü. Bu, altcoin MLT etrafında canlı ve gelişen bir sosyal topluluk geliştirme çabalarının devam ettiğine işaret ediyor.

Hem Covalent (CQT) hem de Media Licensing Token (MLT) kritik direnç seviyelerinde gezinirken, traderların ve yatırımcıların bu token’ları yakından izlemeleri tavsiye ediliyor. Ek özellikler ve topluluk geliştirmeleriyle birlikte analistin ifade ettiği kırılma senaryolarının potansiyeli, bu token’ları sürekli gelişen kripto para ortamında kayda değer oyuncular olarak konumlandırıyor. Yazıyı yazarken Covalent 0,204 dolardan, MLT ise 0,145 dolardan işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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