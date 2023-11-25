Ethereum, XRP, AVAX, Shiba, Chiliz ve Dogecoin’i Unutturacak! Uzmana Göre Bu Altcoin Sert Patlayacak!

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Özet

  • Kripto para analisti Bluntz, Solana'nın (SOL) son düzeltmesinin sona erdiğini ve güçlü bir rallinin başlayacağını öne sürdü.
  • Elliott Dalga teorisine dayanarak, SOL'un düşüşünün tamamlandığını belirten analist, Solana'nın kısa vadeli hedefinin 80 doların üzerini bekliyor.
  • Bluntz, SOL'un muhtemelen Bitcoin karşısında güçlü performans sergileyerek kripto para piyasasındaki "en hızlı at" olabileceğini öngördü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti Bluntz, Solana‘daki (SOL) son düzeltmede sona gelindiğini ve en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin’deki güçlü rallinin devam edeceği yönünde dikkat çeken bir öngörüde bulundu. İşte analistin SOL yorumu ve öncelikli olarak ulaşılmasını beklediği hedef seviye.

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Analiste Göre SOL’daki Düzeltme Sona ErdiSolana’nın 80 Doların Üzerine Çıkmasını Bekliyor

Analiste Göre SOL’daki Düzeltme Sona Erdi

Anonim kripto para analisti Bluntz, son strateji oturumunda YouTube abonelerine SOL‘un ABC düzeltmesini tamamladığını ve yukarı yönde yeni bir hareket için hazırladığını söyledi. Analistin öngörüsü dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisine dayalı fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan Elliott Dalga teorisine dayanıyor. Geleneksel olarak Elliott Dalga teorisi, üç dalgalı “ABC” düzeltmelerinden sonra fiyat hareketlerinin beş dalga halinde gerçekleştiğini kabul etmektedir.

Bluntz’a göre SOL’un mevcut düzeltmesi sona erdi ve bunu yukarı yönde yeni bir çıkış takip edecek:

SOL daha düşük zaman dilimlerinde bana kesinlikle dürtüsel görünüyor. Burada beş dalgalı bir yükseliş yaşadık ve çok küçük bir ABC geri çekilmesi oldu. Şimdi tekrar gidiyoruz, bu yüzden SOL düşüşünün bittiğini düşünüyorum.

Analist, Solana‘nın muhtemelen bir sonraki kripto para piyasası döngüsüne giren “en hızlı at” olacağını ve Bitcoin (SOL/BTC işlem paritesinde) karşısında kısa vadede daha fazla güç göstermesini beklediğini de ekledi.

Solana’nın 80 Doların Üzerine Çıkmasını Bekliyor

Bluntz, SOL’un yukarı yönde beş dalgalı bir hareketi tamamen tamamladığı görülene kadar Solana’nın şimdilik 80 doların üzerini hedeflediğinin altını çizdi. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında aslında SOL’un 80 doların çok daha üzerinde bir noktaya gitmesini beklediği görülüyor:

Yeni tepeler oluşturmaya, üç dalgalı geri çekilmeler yapmaya devam edeceğimizi ve yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ardından bu yapı tamamlanmış ve beş dalganın beşi tamamlanmış gibi göründüğünde, buradaki ilk dalgadan yola çıkarak işte o zaman endişelenmeye başlayabilirim ancak o zamana kadar endişelenecek bir durum yok.

En azından şimdilik, buna günlük olarak baktığımda hala depoda bol miktarda yakıt kaldığını görüyorum ve muhtemelen bu sonraki dalgada 80 dolar ve üzerine gideceğiz. Oraya ulaştığımızda yeniden değerlendirme yapacağım.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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