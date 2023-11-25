Ethereum, XRP, AVAX, Shiba, Chiliz ve Dogecoin’i Unutturacak! Uzmana Göre Bu Altcoin Sert Patlayacak!

Yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti Bluntz, Solana‘daki (SOL) son düzeltmede sona gelindiğini ve en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin’deki güçlü rallinin devam edeceği yönünde dikkat çeken bir öngörüde bulundu. İşte analistin SOL yorumu ve öncelikli olarak ulaşılmasını beklediği hedef seviye.

Analiste Göre SOL’daki Düzeltme Sona Erdi

Anonim kripto para analisti Bluntz, son strateji oturumunda YouTube abonelerine SOL‘un ABC düzeltmesini tamamladığını ve yukarı yönde yeni bir hareket için hazırladığını söyledi. Analistin öngörüsü dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisine dayalı fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan Elliott Dalga teorisine dayanıyor. Geleneksel olarak Elliott Dalga teorisi, üç dalgalı “ABC” düzeltmelerinden sonra fiyat hareketlerinin beş dalga halinde gerçekleştiğini kabul etmektedir.

Bluntz’a göre SOL’un mevcut düzeltmesi sona erdi ve bunu yukarı yönde yeni bir çıkış takip edecek:

SOL daha düşük zaman dilimlerinde bana kesinlikle dürtüsel görünüyor. Burada beş dalgalı bir yükseliş yaşadık ve çok küçük bir ABC geri çekilmesi oldu. Şimdi tekrar gidiyoruz, bu yüzden SOL düşüşünün bittiğini düşünüyorum.

Analist, Solana‘nın muhtemelen bir sonraki kripto para piyasası döngüsüne giren “en hızlı at” olacağını ve Bitcoin (SOL/BTC işlem paritesinde) karşısında kısa vadede daha fazla güç göstermesini beklediğini de ekledi.

Solana’nın 80 Doların Üzerine Çıkmasını Bekliyor

Bluntz, SOL’un yukarı yönde beş dalgalı bir hareketi tamamen tamamladığı görülene kadar Solana’nın şimdilik 80 doların üzerini hedeflediğinin altını çizdi. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında aslında SOL’un 80 doların çok daha üzerinde bir noktaya gitmesini beklediği görülüyor: