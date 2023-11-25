Yatırımcı Güvenliği Sorgulanıyor! Binance’in ABD İle Anlaşması Sonrası Gözler Bu Ülkede!

Kısa süre önce yaşanan Binance tartışması, özellikle Hintli kripto kullanıcılarının bu borsalara daha fazla yönelmesi nedeniyle, küresel borsaları çevreleyen güvenlik ve güvenilirlik endişelerine ışık tuttu. Sektör uzmanları, Hindistan’da ticarete ilişkin vergilendirme titizliğini ele alırken, Hintli kullanıcılara hizmet veren bu tür borsalar için düzenlemeler oluşturmak üzere Hint hükümetinin müdahalelerine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Hintli Kripto Kullanıcıları için Büyüyen Endişeler

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama ile ilgili olarak getirilen suç iddialarını çözmek için 4 milyar 300 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Kurucu Changpeng Zhao (CZ) suçunu kabul etti ve görevinden istifa etti.

FTX gibi küresel borsaların düşüşü, kripto yatırımcıları için potansiyel kayıplarla ilgili endişeleri artırdı. Özellikle de Hindistan’ın kripto işlemlerine vergi getirmesinin ardından Hintli kullanıcıların Binance gibi küresel platformlara giderek daha fazla yönelmesi endişe verici. Binance olayı henüz Hintli kullanıcılar için önemli bir fon kaybına yol açmamış olsa da, sağlam kullanıcı koruma önlemlerine duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Sektör Liderleri Düzenleyici Çerçeveyi Savunuyor

Mevcut senaryo, kripto yatırımcısının/kullanıcısının korunması ihtiyacına dikkat çekiyor. Kripto haber analiz platformu Crypto Kanoon’un kurucu ortağı Kashif Raza konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Binance vakası, hükümetin Hintli kullanıcılarla etkileşim kurmak isteyen küresel platformlar için, ülkeye giren küresel bankacılık ve sigorta şirketleri için yapılan düzenlemelere benzer bir düzenleyici çerçeve belirleme ihtiyacını ortaya koydu.

Bharat Web3 Derneği Başkanı Dilip Chenoy, hükümet düzenlemelerine uyan Hint borsaları ile Hintli kullanıcılara hizmet veren yabancı borsalar arasındaki eşitsizliğin altını çiziyor. Hindistan’a giren küresel bankacılık ve sigorta şirketlerine yönelik normlara benzer bir düzenleyici çerçeveye duyulan ihtiyacı vurguluyor. Hükümete, yabancı borsalarda alım satım için sınırları belirlemesi, kullanıcılar için netlik ve koruma sağlaması çağrısında bulunuyor.

Küresel Borsa Hesap Verebilirliği ve Alım Satım Elverişliliği

Hintli kripto platformu Giottus’un CEO’su Vikram Subburaj, bu tür aktörlerin ekosisteme zarar verebileceğini ve kripto kullanıcılarının Hint borsalarına olan inancını da sarsabileceğini belirtiyor.

Bu manzaranın ortasında, kripto araştırma firması CREBACO’nun kurucusu Sidharth Sogani de, Hint borsalarında ticareti teşvik etmek için Hindistan’daki ticaret titizliğinde bir azalma öneriyor. Sogani, küresel borsalara sermaye çıkışını engellemeyi amaçlayan uyumluluk önlemleri almak yerine Hindistan’da ticareti daha elverişli hale getirmeyi öneriyor.