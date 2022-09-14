Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Metaverse Ve Web3 Alanına Devasa Yatırım: “GameFi’nin Geleceği Parlak”

Metaverse Ve Web3 Alanına Devasa Yatırım: “GameFi’nin Geleceği Parlak”

Kripto para veri analiz firması olan DappRadar verilerine göre, Metaverse ve Web3 ekosistemine 748 milyon dolarlık devasa yatırım toplandı.
02:08
14 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Veri toplama ve analiz firması olan DappRadar, metaverse ve Blockchain oyunlarını kapsayan yatırımlar ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Metaverse Ve Web3’e Devasa Yatırım

DappRadar’ın yayınladığı raporda, büyük yatırımcıların kripto para alt sektörlerine büyük paralar yatırmasıyla Blockchain oyunlarına ve metaverse projelerine yapılan yatırımın güçlendiği ifade ediliyor. Web3 oyun ve metaverse projeleri, kripto para alanında yaşanan genel düşüşe rağmen Ağustos ayından bu yana 748 milyon dolarlık yatırım topladı.

Geçen ay içerisinde yapılan büyük yatırımlar arasında, Blockchain tabanlı oyunlara odaklanan bir firma olan Limit Break’in mobil oyun ikonu Gabriel Leydon tarafından toplanan 200 milyon dolar bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Singapur’a ait küresel bir yatırım şirketi olan Temasek, risk sermayesi şirketi ve Web3 oyun yayıncısı Animoca Brands’e 100 milyon dolar yatırım yapmıştı.

GameFi Yükseliş Aşamasında

Bununla birlikte DappRadar’ın raporuna göre, 2022 yılı boyunca Blockchain oyunlarına yapılan yatırımın toplam miktarının 10,2 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Belirtilen sayı geçtiğimiz yıl içerisinde 4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca veri analiz firması yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Web3 ve metaverse alanına yapılan yatırım miktarı kripto para piyasalarındaki zorlu ve belirsiz koşullara rağmen, büyük yatırım kuruluşlarının GameFi endüstrisinde yükselişe devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan önde gelen veri analiz firmasına göre, oyunlar ve metaverse projeleri GameFi endüstrisindeki yatırımların yaklaşık üçte birini tekabül ediyor. Yatırımların arta kalan kısmı ise çoğunlukla altyapı ve yatırım firmalarına yönleniyor. DappRadar raporunda son olarak Blockchain oyun alanının, hala büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu ve gelişme aşamasına devam ettiğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Hala iyileştirilmesi gereken birkaç alan olsa da, sektör sürekli gelişiyor yeni deneyimler piyasaya sürüyor. GameFi’nin geleceği parlak görünüyor ve Web3’e öncülük etme yolunda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Kripto Dünyasında Bir Dev! J.P. Morgan Neyi Hedefliyor?
Kripto Dünyasında Bir Dev! J.P. Morgan Neyi Hedefliyor?
Roblox Vs Zuckerberg! Metaverse Dünyasında Büyük Kapışma!
Roblox Vs Zuckerberg! Metaverse Dünyasında Büyük Kapışma!
Kripto Paralar İçin Müjde! Yüz Milyonlarca Yeni Kullanıcı!
Kripto Paralar İçin Müjde! Yüz Milyonlarca Yeni Kullanıcı!
Gizemli Metaverse Coin Cüzdanı Binance’e Ait Çıktı!
Gizemli Metaverse Coin Cüzdanı Binance’e Ait Çıktı!
İki Dev Sanatçıdan Bu Altcoine Müjde!
İki Dev Sanatçıdan Bu Altcoine Müjde!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
Bu Metaverse Altcoin İçin İşler Kötü Gidiyor! Kayıp Yüzde 93!
MANA Coin Kaç Dolar? MANA’da Beklentiler Ne Yönde?
MANA Coin Kaç Dolar? MANA’da Beklentiler Ne Yönde?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022