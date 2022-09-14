Kripto para veri analiz firması olan DappRadar verilerine göre, Metaverse ve Web3 ekosistemine 748 milyon dolarlık devasa yatırım toplandı.

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Veri toplama ve analiz firması olan DappRadar, metaverse ve Blockchain oyunlarını kapsayan yatırımlar ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Metaverse Ve Web3’e Devasa Yatırım

DappRadar’ın yayınladığı raporda, büyük yatırımcıların kripto para alt sektörlerine büyük paralar yatırmasıyla Blockchain oyunlarına ve metaverse projelerine yapılan yatırımın güçlendiği ifade ediliyor. Web3 oyun ve metaverse projeleri, kripto para alanında yaşanan genel düşüşe rağmen Ağustos ayından bu yana 748 milyon dolarlık yatırım topladı.

Geçen ay içerisinde yapılan büyük yatırımlar arasında, Blockchain tabanlı oyunlara odaklanan bir firma olan Limit Break’in mobil oyun ikonu Gabriel Leydon tarafından toplanan 200 milyon dolar bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Singapur’a ait küresel bir yatırım şirketi olan Temasek, risk sermayesi şirketi ve Web3 oyun yayıncısı Animoca Brands’e 100 milyon dolar yatırım yapmıştı.

GameFi Yükseliş Aşamasında

Bununla birlikte DappRadar’ın raporuna göre, 2022 yılı boyunca Blockchain oyunlarına yapılan yatırımın toplam miktarının 10,2 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Belirtilen sayı geçtiğimiz yıl içerisinde 4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ayrıca veri analiz firması yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Web3 ve metaverse alanına yapılan yatırım miktarı kripto para piyasalarındaki zorlu ve belirsiz koşullara rağmen, büyük yatırım kuruluşlarının GameFi endüstrisinde yükselişe devam ettiğini gösteriyor.

Öte yandan önde gelen veri analiz firmasına göre, oyunlar ve metaverse projeleri GameFi endüstrisindeki yatırımların yaklaşık üçte birini tekabül ediyor. Yatırımların arta kalan kısmı ise çoğunlukla altyapı ve yatırım firmalarına yönleniyor. DappRadar raporunda son olarak Blockchain oyun alanının, hala büyük bir büyüme potansiyeli olduğunu ve gelişme aşamasına devam ettiğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi: