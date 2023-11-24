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Binance Son Çiviyi Çaktı! Dev Stablecoin Tarih Oluyor! BTC, ETH, BNB ve XRP Desteği Bu İşlemler İçin Kaldırılıyor!

Özet

  • Binance, BUSD'u Futures ve Margin işlemlerinden çıkarıyor.
  • BUSD aracılığı ile Marjin ticareti askıya alınacak, pozisyonlar kapatılacak.
  • Binance Futures, BUSD destekli çiftleri listesinden çıkaracak ve BUSD'u USDT'ye dönüştürecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Binance tarafında yapılan açıklamaya göre BUSD için yolun sonuna geliniyor. Geçtiğimiz dnemde BUSD’u sonlandıracağını açıklayan Binance tarafından yapılan açıklamada Futures ve Margin işlemlerinde BUSD’un kaldırılacağını açıkladı.

İçerikler
Stablecoin BUSD Tarih OluyorBTCBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşme)ETHBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşme)BNBBUSD ve XRPBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmeler)

Stablecoin BUSD Tarih Oluyor

Binance borsasının stablecoin’i konumunda bulunan BUSD konusunda şirket bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Sevgili Binance kullanıcıları,

Binance Marjin ve Binance Vadeli İşlemler, BUSD’yi aşağıdaki zaman çizelgelerine uygun olarak listeden çıkaracaktır.

Marjin:

2023-12-01 06:00’da (UTC), Binance Marjin BUSD/USDT izole marjin borçlanmasını askıya alacaktır.

2023-12-11 09:00’da (UTC), Binance Marjin kullanıcıların pozisyonlarını kapatacak, otomatik bir uzlaşma gerçekleştirecek ve BUSD/USDT ve TUSD/BUSD çapraz marjin çiftlerinin yanı sıra BUSD/USDT izole marjin çiftinde bekleyen tüm emirleri iptal edecektir. Kullanıcıların ödenmemiş Çapraz Teminat veya İzole Teminat kredileri varsa, hem listeden çıkarılan varlıklar hem de Çapraz ve İzole Teminat hesaplarında tutulan diğer varlıklar, ödenmemiş yükümlülükleri geri ödemek için satılabilir. Bu çiftler daha sonra Çapraz Teminat ve İzole Teminat’tan çıkarılacaktır.

Kullanıcıların listeden çıkarma işlemi sırasında pozisyonlarını güncelleyemeyeceklerini ve 2023-12-11 09:00’da (UTC) marjin ticaretinin durdurulmasından önce pozisyonlarını kapatmaları ve/veya varlıklarını Marjin Cüzdanlarından Spot Cüzdanlara aktarmaları önemle tavsiye edilir. Binance Margin olası kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

Portföy Marjin kullanıcılarının yukarıda belirtilen token’ları Marjin Cüzdanlarından Spot Cüzdanlarına aktarmaları ve uygun olduğu durumlarda 2023-12-11 09:00’dan (UTC) önce marjin bakiyelerini tamamlamaları tavsiye edilir. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen token’ların Marjin Cüzdanından çıkarılmasından kaynaklanabilecek olası bir likidasyondan kaçınmak için Birleşik Bakım Marjin Oranını (Uni-MMR) yakından izlemelidir.

Portföy Teminatı hesabı altındaki Çapraz Teminat Cüzdanlarındaki tüm BUSD bakiyeleri 2023-12-11 09:00 (UTC) tarihinden itibaren otomatik olarak USDT’ye dönüştürülecektir. Dönüşüm yaklaşık 24 saat veya daha uzun sürebilir. Binance Margin, bu süre zarfında yeni pozisyonlarda fonların dönüştürülmesi nedeniyle oluşabilecek kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Daha fazla bilgi için bu SSS bölümüne bakın.

Futures:

Binance Vadeli İşlemler, USDⓈ-M BTCBUSD, ETHBUSD, BNBBUSD ve XRPBUSD Sürekli Sözleşmelerinin kaldıraç ve teminat kademelerini 2023-11-24 14:00 (UTC) itibarıyla aşağıdaki tablolara göre ayarlayacaktır. Güncellemeden önce açılan mevcut pozisyonlar etkilenecektir. Olası bir likidasyondan kaçınmak için pozisyonun ve kaldıracın ayarlamadan önce ayarlanması şiddetle tavsiye edilir.

BTCBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşme)

ETHBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşme)

BNBBUSD ve XRPBUSD (USDⓈ-M Sürekli Sözleşmeler)

USDT-Marjinli Sözleşmeler için ücret yapısı, ETHBTC Lineer Sürekli Sözleşmesi için yaklaşık olarak 2023-12-07 10:00 (UTC) tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu süreden önce, BUSD-Marjinli Sözleşmeler için ücret yapısı ETHBTC Lineer Sürekli Sözleşmesi için geçerlidir.

Binance Vadeli İşlemler, yukarıda bahsedilen BUSD-Marjinli Sürekli Sözleşmeler için alım satım işlemlerini aşağıdaki tarihlerde askıya alacaktır. Kullanıcıların bu süreden sonra mevcut pozisyonlarını kapatabileceklerini lütfen unutmayın.

2023-12-08 05:30’da (UTC): USDⓈ-M BNBBUSD ve XRPBUSD Sürekli Sözleşmeleri

2023-12-11 05:30’da (UTC): USDⓈ-M BTCBUSD ve ETHBUSD Sürekli Sözleşmeleri

Binance Futures, yukarıda belirtilen BUSD-Marjinli Sürekli Sözleşmelerdeki tüm pozisyonları kapatacak, otomatik bir uzlaşma gerçekleştirecek ve bekleyen tüm emirleri iptal edecek ve aşağıdaki tarihlerde uzlaşma tamamlandıktan sonra bu sözleşmeleri listeden çıkaracaktır:

2023-12-08 06:00’da (UTC): USDⓈ-M BNBBUSD ve XRPBUSD Sürekli Sözleşmeleri

2023-12-11 06:00’da (UTC): USDⓈ-M BTCBUSD ve ETHBUSD Sürekli Sözleşmeleri

Aşırı değişken piyasa koşullarında kullanıcıları korumak ve olası riskleri önlemek amacıyla Binance Futures, yukarıda belirtilen BUSD-Marjinli Sürekli Sözleşmelere yönelik olarak, her bir marjin kademesindeki maksimum kaldıraç değerini, pozisyon değerini ve sürdürme marjinini ayarlamak, faiz oranı, prim ve sınırlandırılmış fonlama oranı gibi fonlama oranlarını güncellemek, fiyat endeksinin bileşenlerini değiştirmek ve İşaret Fiyatını güncellemek için Son Fiyat Korumalı mekanizmayı kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başka bir duyuru yapmadan ek koruyucu önlemler alabilir.

Binance Futures için 2023-12-11 10:00 (UTC) itibarıyla Çoklu Varlık Modunda bir marjin varlığı olarak BUSD desteğinin sonlandırılacağının açıklanmasının ardından USDⓈ-M Vadeli İşlem cüzdanlarına BUSD transferlerinin 2023-12-11 10:00’dan (UTC) sonra gerçekleştirilemeyeceği açıklandı.

Binance Futures kullanıcılarının, USDⓈ-M Futures cüzdanlarında kalan BUSD bakiyelerini 2023-12-14 03:00 (UTC) tarihinden itibaren otomatik olarak 1:1 oranında USDT’ye dönüştürüleceği de açıklandı ve dönüşüm yaklaşık 24 saat süreceği belirtildi.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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