Uniswap (UNI)

Fiyatı Uçuracak Gelişme! Bu Altcoin Kritik Eşiği Aştı!

Özet

  • Uniswap X, 1 milyar dolarlık işlem hacmini aştı.
  • Piyasa yapıcıları, Uniswap X'in günlük işlem hacminin çoğunu oluşturuyor.
  • Uniswap X, kullanıcı merkezli özellikleriyle ilgi görüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

UniswapX, Temmuz ayındaki lansmanından bu yana 1 milyar ABD dolarının üzerinde kümülatif işlem hacmini aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Piyasa yapıcılar Wintermute ve Tokka Labs, UniswapX’in piyasa faaliyetlerinin yüzde 60-80’ini oluşturarak günlük işlem hacmini domine etti. Otomatik Piyasa Yapıcılar (AMM’ler) ve diğer likidite kaynakları arasında ticaret için izinsiz, açık kaynaklı, açık artırma tabanlı bir protokol olan UniswapX, kullanıcı merkezli özellikleriyle ilgi görüyor.

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Kullanıcı Odaklı Özellikler UniswapX Deneyimini YükseltiyorUniswap’in DeFi’ye Kalıcı Katkısı

Kullanıcı Odaklı Özellikler UniswapX Deneyimini Yükseltiyor

Kullanıcı perspektifinden bakıldığında, UniswapX cazip bir ürün olarak öne çıktı. Kullanıcılar yüksek kaliteli borsa fiyatlarını, gaz ücretlerinin olmamasını ve MEV (Maksimal Çıkarılabilir Değer) saldırılarına karşı korumayı takdir ettiler. Bunlar, UniswapX’i diğerlerinden ayıran ve gelişmiş bir merkezi olmayan borsa deneyimi arayan kullanıcıları çeken özellikler.

Bu sorunlu noktaların üstesinden gelmek, Uniswap‘in kullanıcı tabanını genişletme stratejik hedefiyle uyumlu olarak merkezi borsalardan UniswapX’e geçişi teşvik etti. Kullanıcı dostu özelliklerine rağmen, UniswapX’in piyasaya sürülmesi, toplayıcı piyasasında tartışmalara yol açtı. Geniş kullanıcı tabanından ve marka gücünden yararlanan UniswapX, diğer platformları operasyonları için likidite sağlamaya zorladı.

Bu hamle, özellikle UniswapX’in CowSwap ve 1inch fusion gibi platformlardan esinlenen özellikleri bir araya getirmesi nedeniyle mevcut toplayıcı platformların direnciyle karşılaştı ve topluluk içinde eleştirilere yol açtı.

Pazarın rekabet avantajlarına dayanması yaygın bir durum. UniswapX diğer toplayıcıların muhalefetiyle karşı karşıya kalsa da, birincil odak noktası kullanıcılara üstün, toplu bir ticaret deneyimi sunmak. Kullanıcılar, perde arkasındaki tartışmalara dalmak yerine platformun faydalarına öncelik vermeye teşvik edildi.

Uniswap’in DeFi’ye Kalıcı Katkısı

Kuşkusuz UniswapX’in başarısı, Uniswap’in merkezi olmayan finans (DeFi) sektörüne yaptığı daha geniş kapsamlı katkıların üzerine inşa edilmiş durumda. Uniswap, merkezi olmayan borsa piyasasının genişlemesinde önemli bir rol oynadı ve devam eden çabaları merkezi olmayan finans ortamını şekillendirdi.

UniswapX gelişmeye devam ettikçe, hem kullanıcılar hem de daha geniş DeFi ekosistemi üzerindeki etkisi şüphesiz izlenmesi gereken kayda değer bir husus olacak. Aşılan 1 milyarlık dolarlık kilometre taşı da zaten bu durumu gösteriyor. Altcoin UNI yazıyı yazarken son 1 ayda yüzde 50 yükselerek 6,22 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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