Kripto Rüyası Gerçek Oluyor! CME Bitcoin Vadeli İşlemlerine Göre BTC Bu Seviyeye Gidiyor!

Bitcoin boğalarının bu ay büyük güç göstermesiyle en büyük kripto paranın fiyatı Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 38 bin dolar seviyesini aştı. CME’deki Bitcoin vadeli işlemlerindeki yükseliş de devam ediyor ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i geride bırakarak kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talebe işaret ediyor. CME Bitcoin vadeli işlemleri şimdi 40 bin doları aşan bir ralli için yükselişe geçmiş durumda.

CME Bitcoin Vadeli İşlemleri 40 Bin Doların Üzerine Yükselişe İşaret Ediyor

Aylık opsiyonların vadesinin dolmasının ardından piyasa duyarlılığı artarken, Bitcoin boğaları en büyük kripto paranın fiyatını yukarı çekmeye devam ediyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar artık BTC’nin fiyatının 40 bin dolara ulaşması ve yılı 45 bin dolar civarında kapatması konusunda daha emin.

CME Ön Sözleşme Primi, piyasa genelindeki olumlu havanın etkisiyle dev kripto para borsası Coinbase’deki spot piyasaya göre yüzde olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. CME Bitcoin vadeli işlemleri son 24 saat içinde bir noktada 39 bin 300 dolar gibi yüksek bir seviyeden işlem görerek spot fiyatlara göre pozitif primle işlem görerek spot fiyatın neredeyse bin dolar üzerine çıktı. Vadeli işlem ve opsiyon yatırımcıları da Bitcoin’de yükseliş eğilimini sürdürüyor.

CME’de listelenen Bitcoin vadeli işlemlerine yatırım yapan ProShares’in BITO’su gibi kurumsal yatırımcı ETF‘lerinden gelen iyileştirilmiş piyasa ve yükseliş hissi, prime katkıda bulunuyor. Dahası CME Bitcoin Vadeli İşlemleri Açık Faiz Pazar Payı Yüzdesi de yükselişe geçerek yaklaşık yüzde 30’a çıktı. Bu artış Binance ve eski CEO Changpeng Zhao’nun federal cezai suçlamaları kabul etmesi ve ABD makamlarıyla uzlaşarak 4.3 milyar dolar ödemeyi kabul etmesinin ardından geldi.

Şu anda tüm veriler kurumsal yatırımcıların yükseliş bekleyerek hareket ettiğini ve Bitcoin’e yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Kripto para fonlarına girişler son birkaç hafta içinde önemli ölçüde artması bu durumu yansıtırken, kripto para piyasasının geneli Bitcoin liderliğinde yükselişe geçmiş durumda.

BTC’nin Fiyatı Güç Kazanıyor

BTC‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 2 artış gösterdi ve şu anda 37 bin 818 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatları sırasıyla 37 bin 369 ve 38 bin 415 dolar. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte yüzde 70 artarak yatırımcıların ilgisinde artışa işaret ediyor. Bu artış çeşitli faktörlere bağlanırken, önemli bir katkı sağlayıcı da son altı ayda topluca 1.67 milyar dolarlık ek yapan en büyük 100 Tether (USDT) cüzdan adresi oldu. Bu durum, olumlu duygular ve daha yüksek işlem hacimleriyle desteklenen yaklaşan ralliyi teyit ediyor.

Matrixport’un son araştırması Bitcoin’in fiyatının yılı 45 bin dolarla kapatacağı ve blok ödülü yarılanması sonrası başlayacak ralli ile Aralık 2024’e kadar 125 bin dolara ulaşacağını ortaya koyuyor.