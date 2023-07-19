Kripto paralar için devam eden endişe regülasyonlar ve dava, soruşturmalarla bu korku beslenmeye devam ediyor. Kriptoyu tanımaya başlayan devletler ihtiyaç duyulan kurallar üzerine halen kafa yoruyor. ABD düzenleyici belirsizlik konusunda başı çekiyor ve yakında en azından bazı alanlarda belirsizlik ortadan kalkabilir.

Kripto DeFi Yasaları

DeFi protokolleri, kripto cüzdanı olan herkesin akıllı sözleşmeler aracılığıyla kripto para ödünç almasına, borç vermesine ve takas yapmasına olanak tanıyan finansal uygulamalardır. Doğrudan izinsiz blockchainler üzerinde çalıştıkları için Coinbase gibi merkezi şirketlere kıyasla düzenlenmeleri daha zordur.

Senato şimdi DeFi alanını regüle etmek için çabalıyor. Tasarıya göre “bir DeFi protokolünü ‘kontrol eden’ ya da protokolü kullanmak için bir uygulama sunan herkesi” ilgilendiren yeni kurallar gelecek. Brifing belgesine göre detaylar şöyle;

“Eğer bir DeFi protokolünü kimse kontrol etmiyorsa, o zaman – bir güvence olarak – protokolü geliştirmek için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapan herkes bu yükümlülüklerden sorumlu olacaktır”.

DeFi AML Zorunlulukları

Son tasarı akıllı sözleşmeleri müşterilerinden sorumlu kılıyor. Buna göre protokolleri yöneten kuruluşlar müşterilerini inceleyecek, onlar hakkında bilgi toplayacak. Kara para aklamanın önlenmesi için zorunluluk olarak gelen bu kuralların anonim kullanıcıları kendilerini ifşa etmeye zorladığını göreceğiz.

Bu kontrol eden kuruluşların müşterilerini incelemesi ve onlar hakkında bilgi toplaması, kara para aklamayı önleme programlarını sürdürmesi, şüpheli faaliyetleri hükümete bildirmesi ve yaptırım uygulanan kişilerin protokollerini kullanmasını engellemesi gerekecektir.

Tasarı, kripto kiosklarına kimlik doğrulama gereklilikleri getirecektir. Ayrıca Hazine Bakanlığı’nın kripto da dahil olmak üzere geleneksel olmayan finansal ortamlarda kara para akladıkları iddia edilen kişileri denetleme yetkisini de genişletecektir.

Benzer bir düzenleme henüz FTX müşterilerini dolandırmadan önce de tartışılıyordu. Ancak front end aracılığıyla akıllı sözleşmelerle etkileşime giren kullanıcıların çoğu zaten kurallara uyan grubu temsil ediyor. Kod aracılığıyla akıllı sözleşmeyle etkileşim kuran teknik kapasitesi yüksek kişilerden oluşan art niyetlilerin nasıl engelleneceği ise merak konusu. Muhtemelen DeFi protokollerinin zorunlu ve köklü kod değişikliklerine gitmesi gerekecek. Bu da DeFi alanına ilgiyi azaltabileceği için bu alandaki altcoinlerin performansını negatif etkileyebilir.