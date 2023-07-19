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  •   Roketler Ateşlendi! 15 Aylık Zirveyi Gören Altcoin Daha Fazla Kazanç Getirecek Mi?

Roketler Ateşlendi! 15 Aylık Zirveyi Gören Altcoin Daha Fazla Kazanç Getirecek Mi?

Özet

  • tellar (XLM) fiyatı 10 Temmuz'da 400 günlük direnç alanı olan 0,13 dolardan çıktı.
  • Fiyat eğer 0,12 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yükseliş sürebilir.
  • Elliot dalga teorisine göre sonraki hedef 0,23 dolarda bulunuyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:40
19 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesini korumak için mücadele verirken bazı altcoinler süreçte ayrışıyor. Genel düşüşe rağmen yıllık zirvelerine koşan altcoinlerde olanlar şanslı. Peki daha fazla fiyat artışı görecek miyiz? Yatırımcılar için mevcut fiyatlar alım için makul mü?

Stellar (XLM) Coin

Stellar (XLM) fiyatı 10 Temmuz’da 400 günlük direnç alanı olan 0,13 doları aşarak yeni bir yükseliş eğilimine işaret etti ve yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yaşanan düşüşe rağmen, fiyat hareketi ve birden fazla zaman dilimindeki gösterge okumaları daha fazla yükselişin kapıda olduğunu söylüyor. Fiyatın 0,12 dolar altına düşmesi trendin hala düşüş eğiliminde olduğu ve fiyatın yeni dip seviyelere gerilediğini söyleyecek.

XLM tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra keskin bir düşüş yaşayarak uzun bir üst fitil oluşturdu. Bununla birlikte, fiyat 0,13 dolarlık alanın üzerinde kalmaya devam ediyor ve muhtemelen bu alanı destek olarak doğruluyor

XLM Coin Alınır Mı?

Haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükseliş senaryosunu destekliyor. Günlük zaman dilimindeki Elliott Dalga sayısı da bunu teyit eder nitelikteydi. Elliott Dalga teorisini kullanan teknik analistler, bir trendin yönünü belirlemek için uzun vadeli fiyat modellerini izler. En olası sayım, XLM fiyatının beş dalgalı bir yükselişin dördüncü dalgasında olduğunu gösteriyor. Sayım doğruysa, fiyat zaten yerel bir dibe ulaştı ve yakında 0,23 dolar direncine doğru koştuğunu göreceğiz.

Beşinci dalganın da tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılar yeni bir düzeltmenin başladığına şahit olacak. Ancak yükseliş görünümünün geçersiz kılınmaması için fiyatın 0,12 dolar üzerinde kapanışlara devam etmesi gerekiyor. Kritik bölgenin altındaki kapanışlar yükseliş trendinin sonuna işaret edecek ve 0,09 dolara kadar açığa satış yapanlar kazanç elde etmenin yollarını arayacak.

Yaklaşan Fed toplantısı nedeniyle tedirginliği artan yatırımcılar genel piyasa hissiyatının XLM Coin yükselişine katkı sağlamayabileceğini gösteriyor.

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