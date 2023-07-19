DeFi yazı Temmuz ayının ikinci yarısına gelsek de hayal kırıklığına neden oldu ve gelmedi. Fakat UNI Coin pozitif ayrıştı. Geçtiğimiz hafta çift haneli büyüyen altcoin lansmanın ardından yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcılar için UNI Coin almak kazançlı bir hamle olabilir mi?

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) fiyatı, piyasaların son UniswapX protokolü lansmanına olumlu tepki vermesiyle geçtiğimiz hafta %14 değer kazandı. 17 Temmuz tarihli bir blog yazısında Uniswap CEO’su Hayden Adams, merakla beklenen UniswapX Protokolünün lansmanını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, Hollanda açık artırma sistemine dayalı protokol, farklı likidite kaynakları arasında ağ üzerinde trade’i büyütecek ve swap işlemlerinde kendi kedine saklama sistemini geliştirecek.

UniswapX protokolü lansmanının Uniswap ağı katılımcıları arasında olumlu bir tepkiyi tetiklediği görülüyor. Günlük Aktif Adreslerin (DAA) sayısı bu hafta üst üste 3 gün boyunca önemli ölçüde arttı. Santiment tarafından sağlanan verilere göre Uniswap aktif adresleri 15 Temmuz’dan 18 Temmuz’a kadar %22 oranında arttı.

UNI Coin Alınır Mı?

UniswapX protokolünün beta testinin başarılı olması halinde, Uniswap DAA daha da yükselebilir. Bu nedenle, boğalar satış yapmak yerine daha fazla fiyat artışı için beklemeye devam edebilir. İlk on-chain sinyaller uzun vadeli yatırımcıların satış yapmak yerine UNI’nin Temmuz ayında elde ettiği %15’lik kazanca yenilerini eklemesini beklediğini gösteriyor. Santiment tarafından derlenen Ortalama Coin Yaşı 15 Temmuz ile 19 Temmuz arasında %12 artarak 20,05’ten 22,41’e yükseldi.

Ortalama Coin Yaşında kalıcı bir artış, yatırımcıların tokenlarını ortalama olarak daha uzun süre ellerinde tuttuğunu gösteren bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Özetle, artan ağ etkinliği ve ağ genelindeki birikim eğilimi, UNI’nin daha fazla kazanç elde etmeye hazır olabileceğini gösteriyor.

Yukarıda vurgulanan yükseliş göstergeleri göz önüne alındığında, yükseliş eğilimli yatırımcılar 7 doları geri alacak yeni bir hareket bekleyebilir. Bununla birlikte IntoTheBlock’un GIOM verileri, 6 dolar direncinin boğalar için göz korkutucu bir zorluk olmaya devam ettiğini açıkça göstermektedir.