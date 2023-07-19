Kripto para yatırımcıları ABD merkezli güzel haberlerin piyasaları yukarı çektiği günlerden uzaklaşıyor olabilir. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde piyasada artan negatif hava şimdi daha kötü bir haberle perçinleniyor. Geri adım atan ABD devi yatırımcıların da hayallerini yıktı.

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Nasdaq Kripto Para

Nasdaq, ABD düzenleyici koşulları nedeniyle kripto saklama hizmeti planını durdurdu. Borsa operatörü Mart ayında, saklama hizmeti için altyapı ve düzenleyici onayı bir araya getirdiğini söylemişti. CEO Adena Friedman bugün yaptığı açıklamada Nasdaq’ın (NDAQ) bu yılın ikinci çeyreğinde hayata geçmesi planlanan kripto saklama hizmeti planlarından vazgeçtiğini söyledi.

Mart ayında Nasdaq borsasının işletmecisi, bir kripto saklama hizmeti için gereken altyapıyı ve düzenleyici onayı bir araya getirdiğini söylemişti. Firma, saklama işini denetleyecek sınırlı amaçlı bir tröst şirketi için New York Finansal Hizmetler Departmanına (NYDFS) başvurmuştu. Nasdaq’ın bu hamlesi, düzenleyicilerin kripto firmalarını ve ilgili hizmetleri hedef alıyor gibi göründüğü ABD’de kriptonun kurumsal olarak benimsenmesine bir darbe niteliği taşıyor.

Mevcut şartlarda ETF başvurularının onaylanması ihtimali de yatırımcılar nazarında azalabilir.