Son Dakika: Eyvah! ABD Devi Kripto Konusunda Geri Adım Attı!

Özet

  • NASDAQ kripto hizmetlerinden vazgeçti.
  • Bugünkü kazanç çağrısında CEO Adena Friedman kötü haberi verdi.
  • Bitcoin son kötü habere ciddi bir tepki vermedi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:26
19 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları ABD merkezli güzel haberlerin piyasaları yukarı çektiği günlerden uzaklaşıyor olabilir. Yaklaşan Fed toplantısı öncesinde piyasada artan negatif hava şimdi daha kötü bir haberle perçinleniyor. Geri adım atan ABD devi yatırımcıların da hayallerini yıktı.

İçerik Rehberi

Nasdaq Kripto Para

Nasdaq, ABD düzenleyici koşulları nedeniyle kripto saklama hizmeti planını durdurdu. Borsa operatörü Mart ayında, saklama hizmeti için altyapı ve düzenleyici onayı bir araya getirdiğini söylemişti. CEO Adena Friedman bugün yaptığı açıklamada Nasdaq’ın (NDAQ) bu yılın ikinci çeyreğinde hayata geçmesi planlanan kripto saklama hizmeti planlarından vazgeçtiğini söyledi.

Mart ayında Nasdaq borsasının işletmecisi, bir kripto saklama hizmeti için gereken altyapıyı ve düzenleyici onayı bir araya getirdiğini söylemişti. Firma, saklama işini denetleyecek sınırlı amaçlı bir tröst şirketi için New York Finansal Hizmetler Departmanına (NYDFS) başvurmuştu. Nasdaq’ın bu hamlesi, düzenleyicilerin kripto firmalarını ve ilgili hizmetleri hedef alıyor gibi göründüğü ABD’de kriptonun kurumsal olarak benimsenmesine bir darbe niteliği taşıyor.

Mevcut şartlarda ETF başvurularının onaylanması ihtimali de yatırımcılar nazarında azalabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!
Son Dakika: Tesla Bitcoin Sattı Mı? Kripto Paralar Heyecanla Bu Raporu Bekliyordu!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: SEC Başkanı Kripto Paralarla İlgili Konuşuyor!
Son Dakika: Yine Elon Musk Yine Dogecoin (DOGE)! Yoksa Aldı Mı?
Son Dakika: Yine Elon Musk Yine Dogecoin (DOGE)! Yoksa Aldı Mı?
Son Dakika: SEC Başkanı Ripple (XRP) Davası Hakkında Konuştu!
Son Dakika: SEC Başkanı Ripple (XRP) Davası Hakkında Konuştu!
Son Dakika: Binance Bakım Duyurusu! Son Durum Ne?
Son Dakika: Binance Bakım Duyurusu! Son Durum Ne?
Son Dakika: BlackRock’un ETF Başvurusu Kabul Edildi! Şimdi Ne Olacak?
Son Dakika: BlackRock’un ETF Başvurusu Kabul Edildi! Şimdi Ne Olacak?
Son Dakika: Erişim Açıldı! FTX Mağdurlarının Yapması Gerekenler!
Son Dakika: Erişim Açıldı! FTX Mağdurlarının Yapması Gerekenler!
Son Dakika: O Altcoin Listelenecek! Kripto Para Yükselişe Geçti!
Son Dakika: O Altcoin Listelenecek! Kripto Para Yükselişe Geçti!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023